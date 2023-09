Amnon Levav es un experto mundial en temas de innovación y está en Colombia para hablar del proyecto 8400 que creó Israel como motor de crecimiento para la economía del país alrededor de la salud y la tecnología en salud, así como para acelerar el potencial de curar tanto de los israelíes como a la humanidad.

De Amnon Levav es un hombre curioso e inquieto: estudió matemáticas, filosofía de la ciencia, psicología cognitiva y lingüística en la Universidad Hebrea de Jerusalén. “Tenía la idea de estudiar lo que me interesaba y no seguía los programas universitarios al pie de la letra. Las cursé todas, pero no me gradué de ninguna. En algún momento me ofrecieron un trabajo que me parecía muy interesante, dejé la universidad y me fui a ser el editor de una revista de gerencia sin tener ninguna experiencia en el tema”.

En la revista conoció el método TRIZ (por su sigla en ruso Teorija Rezbenija Izobretatelskib Zadach o Teoría de Resolución Innovativa de Problemas), creado por Genrich Altshuller, un ingeniero e inventor ruso. “Desarrollando las ideas de Altshuller me di cuenta de que esos principios de patrones en la innovación se podrían aplicar no solo para resolver problemas tecnológicos sino para otros temas como gerencia, administración, publicidad, comunicación…”. Y ahí comenzó su inmersión en la innovación.

Facebook Twitter Linkedin

Amnon Levav implementa programas para la innovación, la creatividad y la transformación organizacional. Foto:

Además de todos estos conocimientos, se da el lujo de “pedir una cerveza en muchos idiomas”, como dice él mismo, aunque realmente habla muy bien hebreo, inglés, portugués y español.



Este último lo aprendió en Cuba, cuando su padre fue diplomático en la isla, y lo practica mucho en Colombia. Tiene una larga y estrecha relación con el país, incluso ha vivido por épocas en Bogotá donde además de tener la oportunidad de bailar salsa -una de sus aficiones-, tiene una sede de su empresa SIT (Systematic Inventive Thinking), una consultora que asesora a empresas y organizaciones en 75 países en la implementación de programas para la innovación, la creatividad y la transformación organizacional.

Por estos días, Levav regresa a Colombia como conferencista invitado al Día de la Innovación en Salud Colombia que se realizará en Bogotá el 7 de septiembre y que es organizado por la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (Fifarma) y la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación (Afidro Colombia).



El consultor hablará de su experiencia en el sector de la salud israelí en el que lideró un proyecto llamado 8400 La Red de Salud (www.8400thn.org), a través del cual diferentes actores del sistema de salud de ese país (hospitales, laboratorios, centros de salud, médicos, entidades privadas y públicas) adoptaron una metodología innovadora para trabajar de manera coordinada y creativa en favor de los pacientes bajo el lema ‘Todo es acerca de la gente’ (It´s All About People).

¿En qué consiste ese proyecto?

Los objetivos de 8400 eran crear un motor de crecimiento para la economía israelí alrededor de la salud y la tecnología en salud de la misma manera que lo ha hecho la ciberseguridad. Si el sector mundial de la ciberseguridad factura 100.000 millones de dólares anuales, el de la salud es 35 veces más grande por lo que en Israel queríamos estar en ese mercado. Una segunda meta era acelerar el potencial de curar y de mejorar la salud tanto de los israelíes como de la humanidad.



El proyecto 8400 nació en 2016 y se llama así por dos razones. Primero, porque la unidad en el Ejército israelí de donde salen todos los genios a los startups se llama 8200; si ellos tienen 8200, nosotros en salud vamos a tener 8400. Y segundo, porque la idea fue que en 8 años íbamos a capacitar 400 líderes del ecosistema de salud (hospitales, laboratorios, centros de salud, médicos, directores de hospitales, decanos de facultades de medicina). Justamente ahora estamos entrando en el séptimo año y ya tenemos 350 personas dentro del proyecto.

¿Por qué el lema de 8400 es ‘Todo es acerca de la gente’?

Porque hemos visto que las redes de contactos (el networking) son esenciales para crear un ecosistema de innovación. En Israel hay todo un ecosistema que favorece la innovación y el emprendimiento. Ecosistema es un término prestado del mundo de la biología y de la ecología y se define como un conjunto de seres que coexisten y que dependen unos de otros para su coexistencia. Este concepto llevado al mundo de los negocios y del emprendimiento nos da un ambiente favorable en cual florecen y se desarrollan negocios, emprendimientos, startups.

¿Un ejemplo de cómo funciona el ecosistema de innovación en Israel?

Facebook Twitter Linkedin

La propuesta es un laboratorio colectivo de ideas que propicia espacios alrededor del desarrollo social. Foto: iStock

Una estudiante israelí de bachillerato que tiene grandes capacidades en matemáticas y con los computadores, probablemente a los 18 años, cuando va a prestar su servicio militar, el Ejército la lleva a una unidad especial en ciberseguridad donde realizará muchos proyectos. A los 21 años, cuando sale del Ejército, sin duda tiene un proyecto en mente. A la semana ya tiene una startup porque tiene la idea, el conocimiento y el equipo. Además, seguramente conoció a un reservista de la misma unidad del Ejército -que tiene 28 años-, que ya vendió su primera startup, tiene unos cuantos millones en el banco y no le importa invertir un millón o dos en esos amigos que acaban de salir, porque los conoce, sabe lo que hacen y confía en ellos. Adicionalmente, puede ser que un tío de la soldado emprendedora conozca a un abogado experto en propiedad intelectual y que la asesora sin cobrarle porque sabe que en futuro puede ser el asesor jurídico de la startup. Y cabe agregar que en Israel existen decenas de aceleradoras e incubadoras de negocios que la ayudarán a seguir desarrollando su proyecto.

¿Cómo 8400 ha desarrollado el ecosistema de salud en Israel?

Cada año recibimos a 50 personas que representan todos los actores del ecosistema de salud: médicos, directores de hospitales, decanos de facultades de medicina, laboratorios farmacéuticos, entidades públicas como el Ministerio de Salud y el de Hacienda. El primer año fue bastante difícil convencerlos que participaran porque tienen que dedicarle 18 días completos durante un año al proyecto.



En esos 18 días desarrollamos tres puntos: el primero, networking para que se conozcan entre ellos, establezcan vínculos importantes, aprendan a identificar oportunidades y generen entornos de colaboración.



El segundo, es el aprendizaje: todos saben mucho y no necesitan que nosotros les enseñemos algo, pero sí hay temas que desconocen como, por ejemplo, los procesos con la FDA (Food and Drug Administration) de Estados Unidos. Para que las empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos aprendan a navegar el mundo del FDA, llevamos expertos de la entidad a Israel.



El tercer punto lo llamamos proyectos transversales y ahí analizamos el ecosistema de salud en Israel para descubrir fortalezas y debilidades y para impulsar proyectos e iniciativas que ayuden al ecosistema a desarrollarse.

¿Qué hallazgos han identificado que pudieran ser aplicables al ecosistema de salud colombiano?

Una de las cosas que hemos identificado en Israel, y me imagino que en Colombia la situación es similar o incluso peor, es que hay muchos científicos e inventores, pero no hay gerentes o ejecutivos con experiencia en el sector salud. Por ejemplo, creaste tu startup, tienes un excelente producto y vendes 20 millones de dólares. Queres escalar a nivel global, entrar en el mercado a Estados Unidos o venderlo a Johnson & Johnson, pero no tienes la suficiente experiencia. ¿Qué hicimos en Israel? Un mapeo de ejecutivos en otros países, principalmente en Estados Unidos, que estuvieran dispuestos a ser mentores de ejecutivos israelíes. Se crearon bases de datos y se empezó a conectarlos entre sí con un programa de mentorías que los capacitó como gerentes y ejecutivos globales.

Facebook Twitter Linkedin

Lo más importante es establecer mecanismos de colaboración en los cuales todos los actores desarrollen el sector salud y eso solo es posible a través de la colaboración. Foto: iStock

Creo que en el caso colombiano lo más importante es establecer mecanismos de colaboración en los cuales hospitales, universidades, empresas privadas, multinacionales, entidades del gobierno, EPS, se dediquen en conjunto a desarrollar el sector salud y eso solo es posible a través de la colaboración. El segundo punto es la necesidad de capital de riesgo que le apueste a la salud y que tenga paciencia para esperar y cosechar los frutos. La paciencia es importante en un sector donde los tiempos no son cortos: un nuevo medicamento requiere investigación, pruebas clínicas, aprobaciones. La salud es quizás el área de inversión donde más paciencia se necesita.



Finalmente, Colombia tiene una ventaja comparativa en un ecosistema de la salud: primero, la biodiversidad, el conocimiento de plantas en la medicina tradicional, y segundo, el hecho de que existe una industria farmacéutica local. Estas son dos grandes ventajas que pueden potencializarse con la colaboración entre todos los actores del ecosistema salud.

¿Cree que la creatividad como la innovación se puede enseñar, que cualquier persona puede ser creativa, o que se requiere un ambiente que estimule la creatividad o la innovación a unas personas especiales?



Creo que cualquier persona puede mejorar mucho su capacidad de creatividad y de innovación y lo he visto en 28 años de trabajo, así que no es algo teórico. Hay también estudios académicos que lo apoyan. Yo utilizo muchas veces la analogía del mundo deportivo: puedo entrenarme toda la vida y nunca voy a ser un Messi en fútbol, pero Messi, sin entrenarse, tampoco hubiera sido ser lo que es. Entonces, las personas obviamente nacen con capacidades variadas en términos de creatividad y de innovación, pero sin duda, cualquier persona puede aumentar muchísimo sus capacidades de innovar y de crear. Y eso lo veo día a día en mi trabajo.