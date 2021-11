Estas son las cirugías estéticas con más demanda en 2021

Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, la demanda de procedimientos estéticos ha crecido un 200% desde el año 2000 en el mundo.



(Siga leyendo: Así se desarrollan los problemas de insulina)



Tan solo en Colombia, el cuarto país de Latinoamérica que más realiza procedimientos estéticos, en 2018 hubo 273.316 cirugías plásticas y 135,473 tratamientos estéticos no quirúrgicos.



(Además: El Derrame Cerebral se presenta a edades cada vez más tempranas)

Cifras de Colsultor Salud demuestran que, antes de la pandemia, en Colombia la operación con más incidencia fue la liposucción con 46.755 cirugías realizadas, mientras el tratamiento no quirúrgico más solicitado fue la inyección de toxina botulínica con 66.351 procedimientos aplicados.



El estudio afirma además que en total el 2.9% de la población total del país se sometió a un tratamiento cosmético.



(De su interés: Colesterol malo: las cinco cosas que usted puede hacer para bajarlo)



Según la publicación digital independiente Kienyke, las cirugías estéticas que han marcado tendencia este 2021 son: la lipoescultura, mamoplastia de aumento y de reducción, así como también las cirugías de parpados y ojeras, para tratar los signos del envejecimiento.



“En postpandemia han aumentado los procedimientos quirúrgicos. Es de resaltar que el gremio de cirujanos plásticos fue uno de los más golpeados no solo desde la parte médica y biológica sino desde las restricciones que fueron muy estrictas en el campo de la medicina; pero la tendencia ahora es a operar cada vez más”, afirmó el doctor Cesar Edwin Martínez, cirujano plástico y miembro de la Academia Colombiana de Cirugía Plástica Reconstructiva.



Las nuevas tendencias en procedimientos quirúrgicos se están haciendo gracias a la tecnología moderna, por ejemplo, en nariz se está usando una rinoultrasónica y también se utiliza en procedimientos maxilofaciales para mejorar los rasgos de la cara.



(Lea también: China espera aprobar su primer fármaco contra el covid-19 en diciembre)



Pero no solo en este tipo de cirugías se está implementando la nueva tecnología. En el caso de las cirugías mamarias se están usando prótesis de última generación con chips y con abordajes no tan evidentes alrededor de la areola.



"Todo esto hace que las cirugías hayan evolucionado en los últimos años y que la recuperación sea mucho más rápida, lo que genera mucha más confianza en los pacientes y aumenta la demanda en estos procedimientos”, concluyó Martínez.

Más noticias de Salud

-Estos son algunos factores de riesgo que pueden causar cistitis

​





-Más de 10 capitales avanzan en el 70 % de primeras dosis, según Minsalud