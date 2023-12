'La salud cierra 2023 con la más profunda crisis financiera de los últimos 30 años'

A solo 5 días para la finalización del año 2023, los gremios de las EPS, Acemi, Gestarsalud, Asocajas y la Cámara de aseguramiento de la Andi, que representan cerca

de 50 millones de colombianos afiliados al sistema de salud, han vuelto a expresar su

profunda preocupación por la situación financiera del sector.



Aseguran que el sistema de salud cierra este año, en medio de la más profunda crisis financiera de los últimos 30 años. De acuerdo con datos de estas entidades, habría pérdidas técnicas para la mayoría de las EPS, aumento de las deudas de la Nación con las EPS y de estas con prestadores y proveedores, erosión de los patrimonios y de las reservas técnicas.

Señalan que hasta la fecha no se han cancelado los pagos corrientes por presupuestos máximos de noviembre y diciembre, que ascienden a 500 mil millones de pesos. Además, manifiestan que para la vigencia 2023 no se expidió la metodología para el pago de los presupuestos máximos, ni se ha requerido información que permita hacer la revisión pormenorizada para estimar una cifra de los faltantes del año.



Según las entidades, tampoco se han adelantado las gestiones necesarias para reconocer los ajustes del año 2022, también de presupuestos máximos, que en el más conservador de los escenarios ascienden a 820 mil millones de pesos.



Así, la deuda por servicios no incluidos en el plan de beneficios, para los años 2022 y

2023, podría ascender a más de $2.3 billones a la fecha, y los gremios aseguran que no parece existir ánimo, por parte del Gobierno Nacional, de ponerse al día. Situación que se suma a la mora injustificada de 4 meses, entre julio y octubre del presente año.

En cuanto al estudio de suficiencia, las entidades aseguran que no se publicó oficialmente el borrador de la resolución que determina la prima y sus ajustadores de riesgo. Foto: iStock

Este escenario ya ha empezado a afectar a los pacientes y la provisión de medicamentos vitales para poblaciones con enfermedades huérfanas, de alto costo y degenerativas.



También afecta la provisión de servicios sociales como hospedaje, transporte no

medicalizado, alimentos de uso especial y pañales, que dejan de entregarse a

población vulnerable.



A lo anterior se suma la creciente incertidumbre sobre el año 2024. A la fecha no se conoce ningún avance oficial sobre la determinación de la prima de riesgo (Unidad de Pago por capitación - UPC) que será reconocida a las EPS el próximo año.



Tampoco hay noticias sobre las reuniones ordinarias que deben realizar los equipos técnicos de los Ministerios de Salud y Hacienda, ni de reuniones oficiales de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y condiciones del aseguramiento.



En cuanto al estudio de suficiencia, las entidades aseguran que no se publicó oficialmente el borrador de la resolución que determina la prima y sus ajustadores de riesgo para comentarios, como ha ocurrido regularmente durante los últimos 20 años.



"Entre los meses de mayo, cuando se remite la información para el cálculo, y diciembre, que se publica la resolución que determina la prima, el intercambio de información ha sido escaso y la retroalimentación con las EPS ha sido pobre, por no decir que inexistente", manifestaron a través de un comunicado.



Aseguran que esta situación, del todo inédita, profundiza la crisis financiera del sistema de salud y agudiza la incertidumbre de todos los actores. Los rumores, que reemplazan los comunicados oficiales, y la técnica que debe guiar este proceso, advierten sobre escenarios que los gremios señalan de "catastróficos" de llegar a materializarse.



"Sobre todo con aquellos que señalan que el ajuste de la prima estaría incluso por debajo de la inflación causada. De ser así, el próximo año, Colombia podría enfrentar una profunda crisis de atención sanitaria, sin precedentes en los últimos años", dicen.

on corte a septiembre, (últimas cifras oficiales), las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado acarreaban pérdidas acumuladas por $6.2 billones de pesos. Foto: Andrea Moreno. ELTIEMPO

Asimismo, han dicho que con corte a septiembre, (últimas cifras oficiales), las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado acarreaban pérdidas acumuladas por $6.2 billones de pesos y tenían un patrimonio negativo de $3.8 billones.



Esto como consecuencia de los excesos de siniestralidad de los años 2022 y 2023, la

insuficiencia de la prima y las deficiencias metodológicas en su cálculo.



"Esta situación, de seguro derivará en el incumplimiento de los requisitos de habilitación financiera de la mayoría de EPS para fin de año y en la posibilidad de intervención por parte de la Superintendencia de Salud", manifestaron.



"Es por ello que reiteramos el llamado al Gobierno Nacional y a esta comisión asesora

para que se adopten las medidas necesarias para conjurar esta crisis advertida. La

determinación de una prima suficiente para el próximo año, el pago oportuno y

suficiente de los presupuestos máximos y la posibilidad de realizar ajustes posteriores

ante deficiencias en las proyecciones, son algunas de las medidas que ayudarían en el propósito de evitar el colapso que se avecina", concluyeron.

