Por primera vez en la historia de América Latina, del 10 al 14 de septiembre, tendrá lugar en Buenos Aires el Congreso Internacional de Trasplante de Órganos número 29, que contará con la participación de más de 3.000 especialistas en trasplantes de todo el mundo.



Dentro de una amplia y variada agenda científica, se abordarán múltiples temas como tecnologías de última generación, cirugías robóticas y trasplante de órganos artificiales, además de prácticas novedosas como el xenotrasplante (trasplantes de órganos entre especies distintas como el afamado caso del trasplante de corazón de cerdo a un humano en Estados Unidos).



Al respecto, EL TIEMPO habló con el doctor Alejandro Niño Murcia, médico cirujano, especialista en trasplantes, codirector del Congreso Mundial de Trasplantes y expresidente de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, quien describe cómo está el panorama actual de esta situación en Colombia y el mundo.

¿Cuánto ha avanzado la medicina de trasplantes en el mundo?



La ciencia de los trasplantes avanza vertiginosamente y a finales del 2020 y principios del 2021 vimos los reportes de los primeros xenotrasplantes (trasplantes con órganos de otras especies) tanto de corazón como de riñón. Si bien es cierto que en este tema se ha venido investigando en los últimos cincuenta años, solo hasta ahora se realizaron clínicamente unos casos. Estos casos nos permitieron precisar que aún estamos lejos de que esto sea una realidad clínica del día a día.

Para trasplantar órganos se requieren donantes. ¿Cuál es el panorama mundial en este aspecto?



En la actualidad, la pandemia tuvo un impacto muy grande en la caída de la donación y trasplante de órganos y tejidos, con un promedio del 40 por ciento comparada con la actividad previa a este fenómeno biológico. Todos los países, incluida Colombia, están tratando de recuperar su actividad trasplantadora por lo menos a los niveles previos para empezar un crecimiento.



¿Y en el país?



En Colombia el número de donantes por millón (DPM) de población cayó a 4.4, cuando antes de la pandemia teníamos 8.7 DPM. Estamos tratando de alcanzar por lo menos ese número para que más colombianos puedan beneficiarse del trasplante de órganos. Para poner ese indicador en un contexto mundial debemos tener en cuenta que España tiene 50 DPM, Estados Unidos 26 DPM, Portugal 23 DPM y en los países latinoamericanos Uruguay tiene 32 DPM y Argentina 14 DPM.

Cada día se esperan mejores indicadores de supervivencia del órgano y del paciente. Foto: Archivo particular

En cuanto a sobrevida, se conoce la evolución de los trasplantados de riñón, de hígado y de médula ósea. ¿Qué otros órganos hoy ofrecen esa perspectiva?



Cada día se esperan mejores indicadores de supervivencia del órgano y del paciente y se miden por separado porque un órgano puede perder su funcionalidad y el paciente seguir viviendo y recibir un segundo, un tercer o un cuarto trasplante. Mundialmente esta aceptado medir estos dos indicadores a 1 año, 5 años y 10 años. En el trasplante renal se espera para el primer año una sobrevida mayor del 94 por ciento del injerto y mayor del 97 por ciento del paciente. A los cinco años estos indicadores estarán por encima del 80 por ciento para el injerto y del 90 por ciento para el paciente. A los diez años se espera una sobrevida del injerto mayor del 70 por ciento y del 80 por ciento para los pacientes. Los mejores indicadores se logran con trasplantes con donante vivo cuando se comparan con los resultados con donante cadavérico.

¿Cuáles son las posturas de las principales religiones en el mundo sobre este tema?



Hay un común denominador en todas las religiones que es el amor por el prójimo y la donación de órganos, tanto en los donantes vivos como en la autorización de su uso en los donantes cadavéricos, es el acto superlativo de generosidad y solidaridad. En ese sentido la inmensa mayoría de las religiones favorecen la donación y los trasplantes de órganos y tejidos. El Papa Juan Pablo II solo asistió a un congreso medico y fue a el congreso mundial de trasplantes de Roma en Junio de 1991 y su discurso es uno de los eventos que más me ha impactado en mi vida porque exaltó el amor genuino y efectivo al prójimo. Ese día me quedó claro, parafraseando la conocida frase publicitaria, que "estaba trabajando en el lugar adecuado". En el Congreso Mundial de Trasplantes tendremos una reunión dedicada a este tema y habrá representantes de la Iglesia Evangélica, del Judaísmo, del Islamismo, del Hinduismo, del Budismo, de la Fe Sikh y de la religión católica debatiendo cómo cada una de estas creencias puede y debe fomentar la donación de órganos y tejidos conllevando a que un mayor número de personas se puedan beneficiar de un trasplante.

¿Que opina sobre la potencial reforma a la salud, específicamente con referencia al trasplante de órganos?



Después de la expedición de la Ley 100, las patologías de Alto Costo que incluyen los trasplantes de órganos tuvieron un mejor cubrimiento y con los decretos y en ¦ las reformas posteriores todos los trasplantes de órganos quedaron incluidos en el plan de beneficios. El gasto de bolsillo de estos pacientes es prácticamente cero, cosa que no es lo que vemos en otros sistemas de salud de Latinoamérica o del mundo. Cuando fui presidente de la Sociedad de trasplantes de Latinoamérica y del caribe (STALYC) tuve la oportunidad de visitar prácticamente todos los países de la región y conocer sus sistemas de salud y no queda duda de que el nuestro es probablemente el mejor. Obviamente que hay espacio para mejorar muchas cosas pero no se puede destruir lo que esta funcionando bien. Creo que los pacientes deberán jugar un papel fundamental en esta reforma y defender lo que se ha logrado. La implementación de la Ley estatutaria de la salud es el compromiso que tenemos todos, pero debemos tener "realismo financiero" y entender que en ningún sistema político los recurso de salud son infinitos.



El Dr. Alejandro Niño Murcia, médico cirujano, especialista en trasplantes, codirector del Congreso Mundial de Trasplantes y expresidente de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos. Foto: Archivo particular

¿Cuál es el comportamiento del sistema de salud ante los trasplantes?

En Colombia todos los trasplantes de órganos están dentro del plan de beneficios y a los pacientes no solo se les atiende para el trasplante, además se les garantiza un seguimiento mientras el órgano mantenga su funcionalidad. Pocos sistemas de salud del mundo ofrecen ese beneficio tan completo

¿Cuál es el órgano más donado a nivel mundial?

El trasplante de órgano mas realizado a nivel mundial es el de riñón. Tanto con donante vivo como con donante cadavérico.

¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la donación de órganos?



Todavía quedan médicos y entidades prestadoras de salud que no remiten los pacientes para que sean evaluados por grupos de trasplante y hacen que permanezcan en diálisis en el caso de patología renal, o los condenan a muerte en la falla de otros órganos. Se deben fortalecer los mecanismos de auditoria para que esto no siga sucediendo. En Colombia hay mas de 32.000 pacientes en diálisis y solamente 3.200 pacientes en lista de espera para un trasplante renal. Este número debería ser por lo menos cuatro veces mayor.

Hay gente que todavía habla de tráfico internacional de órganos. ¿Eso es verdad?

Por fortuna para Colombia ese tema quedó resuelto después de 2004 cuando se reglamento el trasplante de receptores extranjeros. En la actualidad es prácticamente imposible trasplantar un receptor extranjero con un donante cadavérico. Por ejemplo, en Colombia en el año 2021 se realizaron en pacientes extranjeros cinco trasplantes hepáticos y tres trasplantes renales, todos con donante vivo y previa revisión y autorización por parte del Instituto Nacional de Salud. Desafortunadamente aún hay algunos países donde se presentan casos de trafico de órganos y turismo de trasplantes. En el último año se han reportado casos en Egipto, Turquía, India, Pakistán, Azerbayan, entre otros. Pero ya hace muchos años que no se reportan nuevos casos en Latinoamérica.

¿Cuál es la edad más temprana y la más avanzada en que se ha realizado un trasplante?



Se han hecho trasplantes en recién nacidos que tienen, por ejemplo, unas cardiopatías congénitas muy complejas, que si no se trasplantan no podrían sobrevivir. Respecto a la edad más avanzada en la que se haya realizado un trasplante, eso ha cambiado mucho con el tiempo. Por ejemplo, en España se trasplantan pacientes de más de 90 años y en Colombia el trasplante renal de un paciente de edad más avanzada que yo conozca es de 80 años. Es muy probable que ese limite superior vaya permitiendo trasplantar pacientes de mayor edad. Debemos recordar que la edad es solo un número y es la condición clínica individual de cada paciente lo que determinará la factibilidad de recibir un órgano trasplantado.

Hoy se habla de autotrasplantes como el de médula ósea. ¿Eso es posible con otros órganos?



Desde hace mucho tiempo se empezó a experimentar trasplantando simultáneamente el órgano y la médula ósea del donante. Foto: Archivo particular

Desde hace mucho tiempo se empezó a experimentar trasplantando simultáneamente el órgano y la médula ósea del donante, buscando que se lograra tener una tolerancia, y así el receptor no tendría que tomar medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano.



¿Cuánto tiempo después de que alguien fallece se puede donar un órgano?



El paciente que se encuentra en muerte encefálica tiene cambios metabólicos muy importantes, por lo que se recomienda que el rescate de órganos y tejidos se realice lo mas pronto posible. Una vez rescatados los órganos empieza un periodo llamado ‘ isquemia fría’, que es el tiempo que un órgano dura en una nevera o maquina de preservación sin recibir sangre y que de acuerdo al órgano a trasplantar puede cambiar un poco. Para poner algunos ejemplos muy sencillos, en el caso de un pulmón se recomienda trasplantar antes de cuatro horas, un corazón se recomienda trasplantar antes de seis horas, un hígado antes de doce horas, un riñón antes de 24 horas. Estos tiempos a veces se prolongan porque no es fácil coordinar la logística entre donante y receptor.

