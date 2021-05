La ciencia de envejecer sin tener que sentirse viejo

La esperanza de vida ha ido aumentando y cada vez más personas llegan a ancianas con mejores condiciones de salud, pero revertir la vejez es todavía una utopía. El científico británico Andrew Steele ha dedicado su trabajo a la posibilidad de “envejecer sin ponerse viejo”, una tesis que desarrolla en su libro Ageless: The New Science of Getting Older Without Getting Old, donde recoge los avances que sus propias investigaciones y de la ciencia en general han tenido en ese sentido. Explica, por ejemplo, cómo funcionarían algunos fármacos que podrían detener ciertas enfermedades propias del envejecimiento.

Usted dice que la principal causa de sufrimiento humano es la vejez, ¿por qué?

Puede parecer una idea bastante contradictoria, pero desde la perspectiva de un biólogo, es una conclusión realmente inevitable. Si nos fijamos en cómo varía el riesgo de muerte de los seres humanos, según la edad que tengamos, se duplica aproximadamente cada siete u ocho años. Entonces eso significa que entre las personas de treinta años de edad, como yo, las probabilidades de morir son de uno en cada 1.000. Son probabilidades obviamente bastante bajas. Pero una de cada seis personas de 90 años no llegan a cumplir los 91 años.

Básicamente, el envejecimiento es la principal causa de muerte en el mundo. Es responsable de más de dos tercios de las muertes, pues genera condiciones como cáncer, enfermedades cardíacas y demencia, que son los mayores asesinos del mundo moderno.

¿Cómo se lograría entonces revertir o frenar el envejecimiento?

Tenemos muchas formas distintas de desacelerar o revertir el envejecimiento en el laboratorio, desde el envejecimiento de células individuales hasta de animales enteros, como los ratones. Y ya se están dando los primeros pasos para probar algunos de estos fármacos en seres humanos.

Uno de los más fáciles de explicar tiene que ver con un tipo de células conocidas como senescentes. A medida que envejecemos, estas células se acumulan en nuestros cuerpos y aceleran esas enfermedades relacionadas con la edad, que mencioné anteriormente, y lo que se ha descubierto es que al darles a los ratones medicamentos que eliminan las células senescentes, podemos desacelerar o revertir el progreso de todas esas condiciones, desde las cataratas hasta la debilidad, al mismo tiempo.

Si sus técnicas son exitosas, vamos a tener un mundo en el cual hay una enorme cantidad de ancianos, pero el debate entonces sería por la calidad de vida de ellos, ¿cómo resuelve usted ese dilema?

No estoy realmente interesado en la duración de la vida per se. Estoy interesado en la duración de la salud. El punto clave es que estas cosas no van a alargar nuestros años en un hogar de ancianos, no va a significar que llegaremos a los 80 de repente con 40 años por delante de inmovilidad e incontinencia. Lo que va a significar es que nos mantenemos más jóvenes y saludables por más tiempo.

Según Naciones Unidas, la expectativa de vida es 72 años, ¿cuánto podría llegar a aumentar si la ciencia empieza aplicar estos tratamientos?

Si estos ensayos funcionan, si los fármacos son seguros y eficaces, entonces, al principio van a tratar enfermedades específicas en las que sabemos que las células senescentes son un problema. Pero más adelante podrían administrarse más ampliamente entre la población de manera preventiva, para evitar que las personas se enfermen. Todos estos tratamientos parecen aumentar la cantidad de tiempo que permanecemos saludables al mismo tiempo que aumentan la esperanza de vida.

Hay animales cuyo riesgo de morir no varía dependiendo de hace cuánto tiempo nacieron. Las tortugas, por ejemplo, se mantienen en forma y saludables hasta el final de sus vidas. Lo que eso demuestra, en realidad, es que el envejecimiento no es tan inmutable. Por eso es muy difícil adoptar una postura definitiva sobre cuánto tiempo los seres humanos van a vivir si estos fármacos funcionan.

¿No le preocupa que se podría estar creando una nueva fuente de desigualdad en la cual habría países que tienen más acceso a las medicinas que usted está investigando, pero que el resto del planeta no lo tendría?

Creo que nosotros en los países ricos tenemos un deber moral de ayudar a otros países a acceder a estas tecnologías. La población mayor de sesenta años en Francia tardó creo que 115 años en duplicarse, del 7 por ciento al 14 por ciento. Mientras que se proyecta que Brasil va a pasar por esa misma transformación en tan solo veinticinco años.

Así que dada la velocidad a la que está envejeciendo la población, el mundo en desarrollo va a tener un gran número de adultos mayores. Pero las economías no van a crecer lo suficientemente rápido como para permitir que los sistemas de salud alcancen el nivel de atención médica que se ha vuelto el estándar en países occidentales. Y creo que los tratamientos que retrasan el proceso de envejecimiento podrían aliviar realmente la carga a esos sistemas de salud, a medida que su población envejece.

Si usted tuviera que asignar recursos (dinero, médicos, hospitales, laboratorios de investigación, apoyo gubernamental) a luchar contra las pandemias o alargar la expectativa de vida de la gente, ¿cuál de las dos escogería?

Lo primero que diría es que a menudo se presenta una falsa dicotomía en este tipo de preguntas. Francamente, la cantidad de dinero que gastamos en la ciencia es insignificante y sería muy barato aplicar el ingenio humano a ambos problemas al mismo tiempo. La segunda cosa que diría es que los tratamientos contra el envejecimiento tendrían un efecto secundario que sería de ayuda en futuras pandemias.

El coronavirus es un ejemplo paradigmático de lo peligroso que es envejecer. Si tienes más de ochenta años, tienes, literalmente, cientos de veces más probabilidades de morir de covid-19 que alguien que se contagia en sus veinte o treinta años. Si todos nosotros tuviéramos un sistema inmunológico biológicamente cinco o diez años más joven, tendríamos órganos y sistemas más resistentes, y eso significaría que las pandemias no tendrían un impacto tan grande en las sociedades, como el que han tenido.

¿Usted que les recomendaría a las personas que hoy dicen, cuando todavía estos tratamientos están en estudio, que quieren alargar su expectativa de vida?

La primera cosa es lo que es relativamente bien conocido, en realidad algo obvio: comer bien, no comer demasiado, asegurarse de mantener un peso saludable, hacer ejercicio, no fumar y ese tipo de cosas. Estos consejos de salud que suenan bastante básicos en realidad ralentizan el proceso de envejecimiento. Y, cuando comprendes la biología del envejecimiento, son mucho más atractivos.

La segunda cosa es seguir consejos de salud que, a veces, no son tan obvios. Mi favorito de estos es el de cepillarse los dientes. Por ejemplo existe evidencia cada vez más sólida de que cepillarse los dientes puede proteger contra enfermedades cardíacas. Esto es algo que realmente no esperaría si no entendiera los mecanismos biológicos subyacentes.

En tercer y último lugar está esperar y confiar en los avances en este tipo de investigación, la investigación sobre la biología del envejecimiento. Es un consejo de salud un poco extraño, pero creo que lo que se necesita es crear conciencia. Necesitamos que la gente plantee esto como una necesidad para que haya más fondos para este tipo de investigación.

MOISÉS NAÍM*

Para El Tiempo

*Entrevista para Efecto Naím