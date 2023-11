La cama y sus secretos / Sexo con Esther

Cada año se realizan numerosos estudios sobre factores determinantes en el sexo, disfunciones sexuales y aspectos relacionados con el comportamiento de la planta baja, pero muy poco se ha estudiado sobre lo que es una relación sexual satisfactoria.



Y es que casi siempre las películas porno suelen presentar una imagen poco realista de lo que es el sexo entre dos personas, lo que puede ser distinto en la vida real.



Siga leyendo: (Cuando las ganas se alejan / Sexo con Esther).

Pues resulta que Alicia M. Walker, profesora de sociología de la Universidad de Missouri, se dio a la tarea por primera vez de liderar esta investigación que ya fue publicada en la Revista “Sexuality and Culture”, bajo el título, Cuidados, Química y Orgasmos, las claves de las experiencias sexuales. (Caring, Chemistry and Orgasms, Components of Great Sexual Experiences).



En la encuesta, Walker y sus investigadores buscaron comprender los elementos que hacían de una relación sexual una experiencia increíble, con la esperanza de que esta definición pudiera ser útil para los profesionales de la salud sexual y la población en general.



En el estudio, que se hizo por correo electrónico para garantizar la intimidad de los entrevistados, participaron 78 personas de diversos grupos de sexo y edad, de las cuales 49 eran mujeres y 28 hombres, con diversos niveles de educación, sexo y raza.

Facebook Twitter Linkedin

Participantes señalaron que los orgasmos mutuos eran un elemento clave en el buen sexo. Foto: iStock

Un total de 49 participantes señalaron que los orgasmos son un elemento esencial en sus encuentros en el catre, algunos dijeron que lo importante era su propio orgasmo, mientras que otros dieron prioridad a la satisfacción de su pareja. Varios consideraron que los orgasmos mutuos eran un elemento clave en el buen sexo y los orgasmos múltiples, eran también importantes para algunas mujeres.



Solo 20 de los participantes consideraron que los orgasmos no eran necesarios para que el sexo fuera excelente.



Lea también: (Ducha sensual / Sexo con Esther).



En cuanto a la conexión emocional, 52 participantes dijeron que esta es una de las características necesarias para lograr un buen sexo.



Eso sí, dejaron en claro, que la conexión emocional no siempre implica que haya amor romántico. Varias mujeres priorizaron la conexión emocional, frente al placer físico. Solo 8 participantes unieron amor y conexión emocional y 16 insistieron en que no hacía falta un vínculo emocional, para que el sexo fuera excelente.



En cuanto a la “química”, 36 de los encuestados la señalaron como esencial en el buen sexo, para relajarse y ser ellos mismos.



Le puede interesar: (Palabras sucias / Sexo con Esther).

Facebook Twitter Linkedin

Solo 8 participantes unieron amor y conexión emocional. Foto: iStock

“Pero la mayoría de los participantes coincidieron en la importancia de los tres factores mencionados en este estudio, pero también quedó claro que existe una gran variabilidad entre las personas a la hora de definir qué es el buen sexo”, señaló Walker. “Para unos el orgasmo era muy importante, mientras que para otros no tanto y lo mismo pasó con la conexión emocional o la química”, dijo la investigadora.

Lo cierto es que queda mucho por hacer en este campo y este es un buen camino para conocer la opinión de los expertos, sobre cómo funciona el placer sexual. Así que lo mejor es combinar estos aspectos, para que la jornada funcione y la planta baja responda como debe ser a la hora del aquello. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO