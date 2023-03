La balanitis es una enfermedad de transmisión sexual, ahora infección de transmisión sexual (ITS) que afecta principalmente a los varones, aunque también puede aparecer en el clítoris. Le contamos.



(Siga leyendo: Cuándo se debe tomar la trimebutina y cuáles son sus efectos adversos)

Esta afección consiste en una inflamación que tiene lugar en el glande, la cabeza del pene. Además puede afectar el prepucio y, si no se trata a tiempo, puede expandirse hasta el tronco del miembro.



De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la balanitis casi siempre es causada por la higiene deficiente en los hombres que no se han hecho la circuncisión.



No obstante, se tiene evidencia de otra posibles causas que incluyen las enfermedades como artritis reactiva, infecciones, el uso de jabones fuertes, no enjuagarse adecuadamente el jabón al bañarse y la diabetes mal controlada.



Según la Clínica SaniSalud, la balanitis suele comenzar con sarpullidos de color rojizo, que pueden venir acompañados de úlceras o textura escamosa, aunque el síntoma más claro es, precisamente, la hinchazón del glande.

(También: ​¿Qué es el MIPRES sispro?)

Medline Plus también agrega en enrojecimiento del prepucio o el pene, las erupciones en la punta del mismo, la secreción con olor fétido y el dolor en estas partes del cuerpo.



La Biblioteca Nacional de Medicina también asegura que el tratamiento de la balanitis depende de la causa: si es por bacterias el médico puede recetar cremas o pastillas antibióticas.



Cuando se da este diagnóstico por un hongo se prescribe una crema antimicótica. Las cremas esteroides también pueden aliviar la balanitis cuando se da con enfermedades cutáneas, aunque en casos graves el mejor tratamiento es la circuncisión.



Los expertos aseguran que si un hombre no puede retraer el prepucio para limpiarlo —lo que se conoce como fimosis—, es posible que necesite ser circuncidado.

(En contexto: ¿Qué es la dipirona y para qué sirve este medicamento?)

En esa línea, los métodos de prevención de esta enfermedad se remiten a la buena higiene del glande y el prepucio, que deben ser lavados como cualquier otra parte del cuerpo, teniendo cuidado de retirar bien el jabón que se utilice.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias