En medio del cuidado de la salud y los procesos para generar una alimentación más consciente el gluten se ha vuelto un ingrediente importante en la vida de las personas.



Hay que partir definiendo qué es, y es que el gluten es un conjunto de proteínas contenidas exclusivamente en las semillas de los cereales de secano, fundamentalmente el trigo, pero también la cebada y el centeno.



La resistencia al gluten se debe a que, luego de estudios se conoció que puede causar síntomas como diarrea, fatiga, dolores de cabeza, depresión, dolor en las articulaciones, problemas en la piel y problemas de peso.



Además, está vinculado a enfermedades como la artritis, la tiroiditis, la diabetes y todo otros tipos de problemas autoinmunes.



Ahora bien, uno de los alimentos que más se recomiendan en las dietas es la avena gracias a sus propiedades y su contenido en fibra. Pero, muchas personas se preguntan si este alimento tiene gluten.



De acuerdo con la UChicago Medicine, una gran cantidad de evidencia científica ha demostrado que la avena es completamente segura para la gran mayoría de los pacientes celíacos, lo cual es una afección del sistema inmunitario en la que las personas no pueden consumir gluten.



Por lo que la avena no está relacionada con los cereales que contienen gluten, como si lo están el trigo, la cebada y el centeno.



En lugar de gluten, tiene proteínas llamadas aveninas que no son tóxicas y son toleradas por la mayoría de los celíacos y los problemas que podría ocasionar una dieta alta en avena, pueden ser producto del elevado nivel de fibra que proporciona.