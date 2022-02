El síndrome de Rokitansky es un trastorno congénito del aparato reproductor femenino que afecta a 1 de cada 5.000 mujeres en el mundo. Estas mujeres ya nacen sin útero y sin trompas de Falopio. En cuanto a la vagina, según el grado de afección, pueden tener ausencia total o parcial de ella.



El síndrome de Rokitansky suele diagnosticarse entre los 15 y los 18 años mediante una ecografía o una resonancia magnética. Con la ecografía de ultrasonido, el ginecólogo puede comprobar si hay una ausencia completa o parcial de la vagina, el cuello uterino y la matriz.



Las causas del síndrome de Rokitansky no se conocen todavía. Se sabe que la afección se presenta por un fallo en el desarrollo embrionario temprano, sobre las semanas 4 y 12 de gestación. Los conductos de Müller del feto de sexo femenino no se desarrollan y, como consecuencia, el útero, las trompas y la vagina no se forman de la manera adecuada.



Lo curioso de esta patología es que los ovarios, como se desarrollan a partir de una estructura diferente a los conductos de Müller, tienen forma normal y son funcionales.

Los síntomas que presenta una mujer con el síndrome de Rokitansky van a depender del grado de afectación. Comúnmente, la amenorrea (ausencia de menstruación) es el primer síntoma que detectan estas mujeres con la llegada a la pubertad.



Otras consecuencias o síntomas pueden abarcar tener relaciones sexuales difíciles y dolorosas en mujeres con la vagina acortada, incapacidad de penetración vaginal cuando la vagina no está formada, enfermedades óseas a nivel vertebral, entre otras.



El síndrome de Rokitansky no tiene cura en la actualidad. No obstante, existen técnicas enfocadas a tratar la aplasia vaginal (ausencia de vagina) con el objetivo de permitir a estas mujeres llevar una vida sexual activa y un estilo de vida normal.



Según el medio Reproducción Asistida ORG, el dilatador de Frank es el método más conocido para crear una vagina óptima sin recurrir a la cirugía. Consiste en unos tubos de plástico de diferente tamaño que ayudan a aumentar la vagina gradualmente con la aplicación de una presión intermitente. Este tratamiento tiene una duración aproximada de seis semanas a varios meses y su efectividad es muy elevada.



En caso de no tener éxito o no ser posible el uso de dilatadores, será necesario recurrir a una intervención quirúrgica para crear una neovagina. Las intervenciones quirúrgicas son los procedimientos más apropiados cuando la mujer tiene ausencia total de la vagina o cuando las dilataciones no han sido efectivas.



