No fue una alerta cualquiera. Todo lo contrario: la carta de las EPS Sanitas, Sura y Compensar en la que advierten al Gobierno Nacional de una grave crisis financiera, que de no tomarse los correctivos podría comprometer su operación desde septiembre, sacudió al país y causó genuina preocupación en millones de colombianos que se preguntan sobre el futuro y la estabilidad de un sistema que, aunque imperfecto, ha mostrado más aciertos que problemas desde hace tres décadas.



Estas tres organizaciones reúnen a más de 13 millones de usuarios, tienen los mejores índices de satisfacción y se han convertido en una especie de válvula de escape para el sistema al tener la capacidad de absorber a los miles de pacientes que suelen quedar a la deriva cuando otras entidades promotoras colapsan financieramente o son liquidadas. Una situación que ocurre con cierta regularidad.



El anuncio de esta crisis financiera fue una bomba de tiempo que empezó su conteo justo un día antes de que el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, confirmara que el debate de la polémica reforma de la salud retomará su curso la semana entrante.

La respuesta del Gobierno en una rueda de prensa –tras una reunión con las tres EPS– más que calmar las aguas provocó mayor agitación. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, no solo desestimó las alertas de las EPS, sino que aseguró que no se podía hablar de “crisis” y añadió que no ve razón para que estas entidades dejen de operar. “Cada mes anticipadamente se paga a cada una de las EPS lo que les corresponde para que atienda a los colombianos”, dijo.



Asimismo, agregó que, si estas tres organizaciones dejaran de operar en septiembre, el Gobierno tiene un plan de contingencia con el que podría girar el dinero directamente de la Adres a los hospitales y clínicas para atender a los millones de pacientes afectados en caso de emergencia, un planteamiento muy en sintonía con la propuesta original de reforma que finalmente cobró el cargo de la entonces ministra Carolina Corcho, pero que analistas ven con suma preocupación.



Para Denis Silva, portavoz de Pacientes Colombia, si las entidades quiebran “la propuesta de trasladar a más de 13 millones de usuarios (sin contar los que en este momento están en EPS con graves dificultades) plantea serios interrogantes sobre la capacidad del Ministerio para gestionar eficazmente la atención médica a nivel nacional. Adicional, frente a este escenario, genera dudas que las EPS receptoras sean capaces, tanto administrativa como financieramente, de acoger a dicha cantidad de usuarios”.



En consecuencia, el Ministerio de Salud accedió a instalar mesas técnicas para estudiar los temas más inquietantes como, por ejemplo, el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el recurso que el Gobierno entrega por cada usuario a las EPS dentro del plan básico de salud y que parece ser el centro del problema financiero en el sistema.



Ante este escenario, las EPS mencionadas anunciaron un parte de tranquilidad y aseguraron que van a seguir atendiendo a los colombianos, como lo explicó el director de Compensar, Andrés Barragán, en Blu Radio:



“No vamos a quebrar. Ya tenemos problemas financieros grandes. Nuestras empresas son muy grandes, muy reconocidas. Lo que estamos diciendo al Gobierno es que no nos está alcanzando la plata, tenemos problemas financieros, empezamos a no cumplir con indicadores, pero vamos a seguir cumpliendo. Nunca hemos dejado de atender a los usuarios, y lo seguiremos haciendo mientras esperamos poder conversar con el Gobierno y buscar soluciones. Lo que estamos pidiendo nosotros es que sentemos y miremos soluciones”.



El cálculo de la UPC es clave para entender el reclamo de las EPS, pues a su juicio estos montos son insuficientes para atender el Plan de Beneficios en Salud (PBS): “Los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue insuficiente en un 8 por ciento respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS. El ajuste de la UPC en 2023 no corrigió ese problema”, habían señalado las EPS.

No es de ahora

El exministro de Salud y director del Observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán Sarmiento, explicó a EL TIEMPO que esta no es una solicitud que se esté planteando en los últimos meses o en las últimas semanas; por el contrario, es una problemática que viene desfinanciando al sistema hace años:



“Se solicita una actualización la UPC porque la metodología de cálculo se remonta al inicio del sistema y muchos factores han variado. Por ejemplo, existen entidades que tienen mayor carga de enfermedad por determinadas condiciones médicas que prevalecen con mayor frecuencia en sus afiliados que otras EPS que no tienen esa misma carga. Esto seguramente se ha agudizado para aquellas que han recibido múltiples traslados por las liquidaciones recientemente”.



Sobre esta problemática, que viene en aumento, la posición del Gobierno ha sido insistir en que se ha pagado lo que se ha pactado y que se ha hecho de manera puntual. Durante la rueda de prensa, el ministro argumentó que el aumento de la UPC se calcula con base en las cifras que entregan las mismas EPS y que para este año el monto creció 16,2 por ciento. Agregó que en 2023 hubo un aumento de 24 por ciento en el presupuesto del sector. “El gobierno de Gustavo Petro le está jugando a la salud y les está entregando más recursos a las EPS, casi un aumento de 11 billones de pesos en el presupuesto, para transferir a la Adres y de la Adres a las EPS”, dijo.



Desde la otra orilla, las EPS, en diversos comunicados, han señalado que, si bien se han hecho los pagos pactados, aún se adeudan montos de otras variables (como canastas covid, recobros, licencias e incapacidades, etc.) y que, sumado a ello, lo asignado resulta insuficiente.



Por este motivo, la Procuraduría General de la Nación envió el viernes un requerimiento al Ministerio sobre la sostenibilidad financiera del sistema. En el oficio, enviado por Diana Margarita Ojeda, procuradora delegada para la Salud, se solicitó a la cartera informar cuál es el valor asignado y la fecha de pago a cada entidad de los recursos pendientes por girar, esto para garantizar la atención del segundo semestre del año 2023.



El ministro también concilió con las EPS estudiar la creación de un sistema con el que se auditen los gastos de las EPS. “Mientras hay un control sobre los hospitales, las clínicas y la Adres, nadie controla las EPS. Vamos a buscar un mecanismo para auditar los gastos de los recursos públicos que les entregamos”, señaló el minsalud.



Esta sería una acción que, a juicio de expertos consultados, despierta dudas, pues todas las EPS deben girar las facturas al ministerio y realizar una auditoría del enorme volumen de operaciones que se ejecutan por cada una sería muy complejo.

De hecho, a raíz de un comentario del ministro, que aseguraba que “cuando hay ganancias, todos felices, pero cuando de pronto no les está funcionando el negocio, comienza a haber críticas”, las EPS argumentaron que muchas de ellas no son organizaciones con ánimo de lucro y que las que han obtenido algún margen de ganancia, por mínimo que haya sido, se ha reinvertido en la misma EPS.



Por su parte, Galán ve como un acierto la disposición del Gobierno para resolver un problema de fondo que no se limita únicamente a tres EPS, sino que repercute diariamente en todo el sistema. El experto también aclaró que, si bien tradicionalmente se analiza el valor de la UPC una vez cada año, no existe ninguna norma que impida volver a hacerlo, por lo que parece un primer paso en la solución de la crisis financiera del sector.

¿Y las soluciones?

Acemi, el gremio que agrupa a las principales EPS del régimen contributivo –entre ellas las tres en cuestión–, insistió en la conversación de otro punto hueco de la discusión que está centrado en el valor de los presupuestos máximos (PM), es decir, los recursos destinados a la financiación de tratamientos y atención de enfermedades no cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud (PBS).



La entidad señaló que los años 2022 y 2023 han tenido una reducción sustancial de estos recursos. Según el gremio, para el año 2022, el Ministerio de Salud dejó de ejecutar 313.000 millones de pesos, y para 2023 los recursos se agotaron a mitad de año.



Para el director de Así Vamos en Salud, la discusión de fondo que no se ha querido tocar se centra en el PBS. “Este Plan de Beneficios en Salud que es tan amplio y todos queremos, nos impacta tanto más que lo que realmente estamos presupuestando. Ese es un punto centralísimo en esta discusión que tenemos que resolver y este gobierno tendrá que aportar un avance en la solución”.



Para el experto, el objetivo último de las mesas técnicas tendría que ser intentar establecer mecanismos, metodologías y un plan de financiamiento del sistema de salud a mediano y largo plazo para que, progresivamente, se pueda sustentar mejor el plan de beneficios.

En el modelo propuesto, las EPS obtendrían un 5 % de pago por sus servicios como aseguradoras.

Por otro lado, Acemi sugirió que la discusión en torno a la crisis financiera no se enfoque en los lunares del sistema, es decir, las quejas y las tutelas. “Colombia tiene hoy una PQR por cada 700 atenciones y una tutela por cada 7.000 atenciones, en un sistema que presta 2,5 millones de atenciones al día”, informó.



Para la mayoría de los expertos, esta es una oportunidad para recuperar la confianza entre las partes: “Se ha pedido este diálogo desde hace mucho. No es simplemente un asunto entre las EPS y el Gobierno. Es entre todo el sector que no se ha sentido atendido, que no se ha sentido escuchado. Esto debemos resolverlo entre todos. Aquí hay un sector que quiere dialogar, que tiene propuestas, que ha hecho estudios y que busca mejorar el sistema”, apuntó Galán.



Mientras la situación financiera busca salidas, el Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, reiteró que las EPS deben garantizar el aseguramiento de la población, conforme a las normas vigentes, mientras continúen recibiendo los recursos del Estado. “Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque el mensaje del Gobierno es claro: Las EPS no pueden desatender a los usuarios y pacientes con la excusa de que no hay recursos porque el Gobierno no tiene deudas pendientes con las EPS frente a las UPC”, dijo.



Por ahora, el sector se mantiene expectante ante la ambiciosa agenda de la semana que empieza: la conformación de mesas técnicas con las EPS y el debate sobre la reforma en el Congreso.



