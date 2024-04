La actividad física reduciría el estrés y el riesgo de enfermedad cardiovascular

Una reciente investigación arroja luz sobre el vínculo entre la actividad física, la reducción del estrés y la disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular. Liderado por investigadores del Hospital General de Massachusetts (MGH) en los Estados Unidos, el estudio, publicado en el 'Journal of the American College of Cardiology', revela que las personas que enfrentan condiciones relacionadas con el estrés, como la depresión, son las que más se benefician en términos cardiovasculares de la actividad física.

Compartir No dormir lo suficiente puede desencadenar problemas cardiovasculares. Foto:iStock

El estudio, encabezado por Ahmed Tawakol, investigador y cardiólogo del Centro de Investigación de Imágenes Cardiovasculares del Hospital General de Massachusetts, se basó en el análisis de registros médicos y datos de 50,359 participantes del Biobanco General Brigham de Massachusetts que completaron una encuesta sobre actividad física.

Un subgrupo de 774 participantes también se sometió a pruebas de imágenes cerebrales y mediciones de actividad cerebral relacionada con el estrés.

Durante un seguimiento medio de 10 años, el 12.9% de los participantes desarrollaron enfermedad cardiovascular. Aquellos que cumplían con las recomendaciones de actividad física tenían un riesgo 23% menor de desarrollar enfermedad cardiovascular en comparación con los que no cumplían con dichas recomendaciones.

Lo más destacado del estudio fue la asociación entre la actividad física y la reducción de la actividad cerebral relacionada con el estrés. Los individuos que mantenían niveles más altos de actividad física mostraban tendencias hacia una menor actividad cerebral relacionada con el estrés.

Este efecto se manifestaba especialmente en mejoras en la función de la corteza prefrontal, una región del cerebro fundamental en la función ejecutiva y en la restricción de las respuestas al estrés.

Tener una constante actividad física puede evitar enfermedades. Foto:iStock Compartir

Los análisis del estudio tuvieron en cuenta varios factores, como el estilo de vida y los riesgos de enfermedad coronaria, y encontraron que las reducciones en la actividad cerebral relacionada con el estrés explicaban parcialmente los beneficios cardiovasculares de la actividad física.

Además, los investigadores observaron que el beneficio cardiovascular del ejercicio era aún más pronunciado en aquellos participantes que se esperaba que tuvieran una mayor actividad cerebral relacionada con el estrés, como aquellos con depresión preexistente.

"La actividad física fue aproximadamente dos veces más efectiva para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular entre las personas con depresión. Los efectos sobre la actividad cerebral relacionada con el estrés pueden explicar esta novedosa observación", resumió Tawakol, autor principal del estudio.

Es importante tener buenos hábitos a la hora de ejercitarse. Foto:iStock Compartir

El estudio subraya la necesidad de futuras investigaciones prospectivas para identificar mediadores potenciales y demostrar la causalidad de estos hallazgos.

Mientras tanto, los médicos podrían considerar comunicar a los pacientes que la actividad física no solo beneficia el cuerpo, sino que también tiene efectos significativos en el cerebro, lo que podría traducirse en mayores beneficios cardiovasculares, especialmente entre las personas que enfrentan síndromes relacionados con el estrés, como la depresión.

Más noticias

*Esta información fue reescrita con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de Europa Press y contó con la revisión de una periodista y un editor.