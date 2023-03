Una de cada diez muertes prematuras podría evitarse si todo el mundo realizara al menos la mitad del nivel recomendado de actividad física, afirma un equipo dirigido por investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

En su estudio, publicado en el 'British Journal of Sports Medicine', los investigadores afirman que 11 minutos al día (75 minutos a la semana) de actividad física de intensidad moderada —como una caminata a paso ligero— bastarían para reducir el riesgo de enfermedades como las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y varios tipos de cáncer.



Las enfermedades cardiovasculares -como las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares- son la principal causa de muerte en el mundo, responsables de 17,9 millones de muertes al año en 2019, mientras que los cánceres fueron responsables de 9,6 millones de muertes en 2017.



Se sabe que la actividad física —en particular cuando es de intensidad moderada— reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer, y, por ejemplo, el NHS británico recomienda que los adultos realicen al menos 150 minutos de actividad de intensidad moderada o 75 minutos de actividad de intensidad vigorosa a la semana.



Para determinar la cantidad de actividad física necesaria para reducir el riesgo de varias enfermedades crónicas y de muerte prematura, los investigadores de la Unidad de Epidemiología del Consejo de Investigación Médica (MRC) de la Universidad de Cambridge llevaron a cabo una revisión sistemática y un metaanálisis, reuniendo y analizando datos de cohortes de todos los estudios publicados.



Este planteamiento les permitió reunir estudios que por sí solos no aportaban pruebas suficientes y a veces discrepaban entre sí para ofrecer conclusiones más sólidas.



En total, examinaron los resultados publicados en 196 artículos revisados por expertos, que abarcaban a más de 30 millones de participantes de 94 grandes cohortes de estudio, para elaborar el mayor análisis realizado hasta la fecha sobre la asociación entre los niveles de actividad física y el riesgo de cardiopatías, cáncer y muerte prematura.



Los investigadores descubrieron que, al margen de la actividad física relacionada con el trabajo, dos de cada tres personas declaraban niveles de actividad inferiores a 150 minutos semanales de actividad de intensidad moderada y menos de una de cada diez superaba los 300 minutos semanales.



En términos generales, los autores concluyeron que, por encima de los 150 minutos semanales de actividad moderada, los beneficios adicionales en términos de reducción del riesgo de enfermedad o muerte prematura eran marginales.



Pero incluso la mitad de esta cantidad aportaba beneficios significativos: acumular 75 minutos semanales de actividad de intensidad moderada conllevaba un 23 % menos de riesgo de muerte prematura.



Según el doctor Soren Brage, de la Unidad de Epidemiología del MRC, señala: "Si usted es de los que considera un poco desalentadora la idea de realizar 150 minutos de actividad física de intensidad moderada a la semana, nuestros hallazgos deberían ser una buena noticia. Hacer algo de actividad física es mejor que no hacer nada —destaca—. Además, se trata de un buen punto de partida: si 75 minutos a la semana le resultan manejables, puede ir aumentando gradualmente hasta alcanzar la cantidad recomendada".



Setenta y cinco minutos semanales de actividad moderada bastaron también para reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en un 17 % y cáncer en un 7 %.



Para algunos cánceres específicos, la reducción del riesgo fue mayor: los de cabeza y cuello, leucemia mieloide, mieloma y cardias gástrico tuvieron un riesgo entre un 14 y un 26 % menor. Para otros cánceres, como los de pulmón, hígado, endometrio, colon y mama, se observó un riesgo entre un 3 y un 11 % menor.



El profesor James Woodcock, de la Unidad de Epidemiología del MRC, apunta que "se sabe que la actividad física, como caminar o montar en bicicleta, es buena para la salud, sobre todo si se siente que aumenta el ritmo cardíaco".



"Pero lo que hemos descubierto es que hay beneficios sustanciales para la salud del corazón y la reducción del riesgo de cáncer, incluso si sólo se puede hacer 10 minutos todos los días", añade.



Los investigadores calcularon que si todos los participantes en los estudios hubieran realizado el equivalente de al menos 150 minutos semanales de actividad de intensidad moderada, se habrían evitado aproximadamente una de cada seis muertes prematuras (16 %). También se evitarían uno de cada nueve (11 %) casos de enfermedades cardiovasculares y uno de cada 20 (5 %) casos de cáncer.



Sin embargo, aunque todo el mundo realizara al menos 75 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada, se evitarían aproximadamente una de cada diez muertes prematuras (10 %). Se evitarían uno de cada veinte (5 %) casos de enfermedad cardiovascular y casi uno de cada treinta (3 %) casos de cáncer.



El doctor Leandro García, de la Universidad Queen's de Belfast (Irlanda) precisa que "la actividad moderada no tiene por qué implicar lo que normalmente consideramos ejercicio, como hacer deporte o correr".



"A veces, basta con sustituir algunos hábitos. Por ejemplo, intente ir andando o en bicicleta a su lugar de trabajo o estudio en lugar de utilizar el coche, o participe en juegos activos con sus hijos o nietos. Hacer actividades que te gusten y que sean fáciles de incluir en tu rutina semanal es una forma excelente de ser más activo", recomienda.



La actividad física de intensidad moderada aumenta la frecuencia cardíaca y acelera la respiración, pero permite hablar durante la actividad. Algunos ejemplos son caminar a paso ligero, baila, montar en bicicleta, jugar al tenis o hacer senderismo.



