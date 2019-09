Este es el mal que le diagnosticaron a la Kardashian

En el estreno de la nueva temporada de su reality show, se dio a conocer que la estrella Kim Kardashian dio positivo en lupus tras practicarse un test de anticuerpos.

Y si bien la Kardashian había revelado anteriormente que desde hace un tiempo sufría varios síntomas relacionados con la artritis, solo hasta ahora se confirmó que estas consecuencias comunes efectivamente corresponden a la enfermedad causada por el lupus.



“Me he sentido cansada, con náuseas y mis manos realmente se están hinchando. Siento que literalmente me estoy desmoronando”, dijo la también magnate empresarial durante su programa de televisión “Keepin' Up With The Kardashians”.



Kim admitió, además, que estaba experimentado hinchazón en las articulaciones, dolores de cabeza y fatiga general antes de la llegada de su cuarto hijo, Psalm, quien nació en mayo por gestación subrogada. “Definitivamente es una sensación diferente a cualquier dolor que haya tenido antes. Siento esto en mis huesos. Está empezando a preocuparme realmente”, dijo ante las cámaras.

¿De qué se trata el lupus?

Es una enfermedad autoinmune; es decir, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error. Esto puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro, según lo define la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.



“Cualquier persona puede padecer lupus, pero las mujeres están en mayor riesgo. El lupus es dos a tres veces más común en las mujeres afroamericanas que en las de raza blanca. También es más común en las hispanas, asiáticas y nativo americanas. Las mujeres afroamericanas e hispanas son más propensas a padecer formas graves de lupus”, añade la Biblioteca y aclara que se trata de una enfermedad para lo cual no hay cura.

¿Cómo se manifiesta?

En el 80 por ciento de los pacientes este mal empieza como una artritis; de hecho, puede parecerse a otras enfermedades, como la artritis reumatoidea. Los principales síntomas son dolor o inflamación en las articulaciones, dolores musculares, fiebre de origen desconocido y erupciones cutáneas rojas, generalmente en la cara.

¿Cómo se diagnostica?

No existe una prueba única para detectarlo, razón por la cual hacer el diagnóstico puede tardar meses o años. Por eso es importante que los médicos generales remitan rápidamente al reumatólogo a pacientes con compromiso de tres o más articulaciones y con más de dos semanas de enfermedad.

¿Hay distintos tipos de lupus?

Sí. El más común es el eritematoso sistémico, que afecta muchas partes del cuerpo; el discoide, que provoca una erupción cutánea que no desaparece, y el cutáneo subagudo, que produce ampollas después de que la persona se asolea. Otro tipo puede ser causado por medicamentos.

¿Tiene cura?

No todavía, pero sí hay tratamientos. Esto, junto con un cambio en los estilos de vida, puede ayudar a controlarlo.

¿Cuáles son los síntomas?

El lupus puede tener muchos síntomas que difieren de una persona a otra. Algunos de los más comunes son, según MedlinePlus:

Dolor o hinchazón en las articulaciones. Dolor muscular. Fiebre sin causa conocida. Erupciones rojas en la piel, generalmente en la cara y en forma de mariposa. Dolor en el pecho al respirar en forma profunda. Pérdida de cabello. Dedos de las manos o pies pálidos o de color púrpura. Sensibilidad al sol. Hinchazón en las piernas o alrededor de los ojos. Úlceras en la boca. Glándulas inflamadas. Cansancio extremo.

*Con información de Efe, MedlinePlus y del Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la piel de Estados Unidos.

