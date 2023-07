Es bien sabido que las mañanas son un buen momento para hacer ejercicio e iniciar rutinas tanto físicas como mentales que ayuden a empezar el día con energía.



En la búsqueda de ese propósito, hay quienes han optado por incorporar el hábito de tomar jugos en ayunas, una práctica que ha ganado popularidad y que puede tener beneficios para la salud.

Si es una mezcla entre vegetales y frutas como el famoso batido verde que contiene apio, espinaca, manzana y kiwi, estos pueden tener mayores efectos nutricionales, ya que tienen fibras y vitaminas de fácil absorción.



​

​De acuerdo con 'Mayo Clinic', estas combinaciones contienen más fitonutrientes y fibras saludables, que permiten la sensación de llenura a la vez que ayuda acelerar el metabolismo.



Conforme a sus aportes nutricionales y dependiendo de los ingredientes, estos pueden contribuir a mejorar el tránsito intestinal, disminuyendo los síntomas del estreñimiento.



"Una persona que está estreñida debe consumir suficiente fibra y tomar mucho líquido como caldos y jugos de frutas con vegetales, para facilitar la función del intestino. Este cambio debe hacer que las heces se vuelvan más blandas y fáciles de evacuar", según el portal del centro 'Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales' del 'Departamento de Salud y Servicios Humanos' estadounidense, (NIH).

Los jugos no son los únicos líquidos saludables que pueden ser beneficiosos si se consumen antes del primer alimento del día. De hecho, el agua es la bebida más funcional durante este momento.



Según el Instituto Europeo de Hidratación, en el caso del cerebro, si el organismo está adecuadamente hidratado, este se mantendrá alerta, ya que la sangre que bombea al mismo, se encuentra oxigenada.



Así mismo, contribuye a eliminar toxinas y residuos necesarios a través de la orina, lo que favorece la tarea de los riñones. Sin mencionar que también actúa como un lubricante muscular, ya que ayuda a proteger las articulaciones, de acuerdo con la entidad.



En ese sentido, beber batidos o agua, preferiblemente, antes de iniciar su día, no solo le permitirá iniciar el mismo con más energía, sino también le ayudará a tener beneficios en su salud a largo plazo.



No olvide siempre consultar con su especialista cualquier duda que tenga respecto a su dieta nutricional, para así evitar cualquier síntoma adverso que pueda afectar su bienestar.





