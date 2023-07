La zanahoria es una de las hortalizas que brinda versatilidad a la hora de cocinar, ya que puede ser preparada en platos dulces como salados.



Este vegetal posee múltiples propiedades que pueden ayudar en la salud humana, por ejemplo, por su generosa cantidad de betacarotenos, compuesto que también lleva el nombre de provitamina A, así mismo tienen nutrientes como trata de nutrientes como potasio, fósforo, magnesio, yodo, calcio y vitaminas A, C, B6, E y K.

No obstante, a pesar de los múltiples beneficios que este vegetal puede brindar como mejorar la actividad cerebral, mejorar la piel e incrementar defensas, también contienen algunas contraindicaciones que usted debe conocer.



De acuerdo al portal 'Botanical Online', aunque las verduras contienen muchos beneficios, también es importante saber que hortalizas como la zanahoria puede afectar la salud, como por ejemplo:



- Tener una sobredosis de vitamina A: Aunque es una situación que no es muy común, esto puede ocurrir si ingiere más de dos vasos de jugo de zanahoria al día e incluye suplementos alimenticios que la contengan.



- Carotenemia: De acuerdo al portal médico 'MedScape', es una "afección clínica caracterizada por una pigmentación amarilla de la piel (xantodermia) y un aumento de los niveles de betacaroteno en la sangre". Esta se da por el alto consumo de alimentos ricos en caroteno como las zanahorias o calabazas.



- Aumento en la frecuencia para ir a orinar: Se presenta cuando en el día se incrementan las ganas de orinar. Los niveles diarios normales de orina en una persona son de 800 y 1500 ml al día, dependiendo de la cantidad de líquidos que se consuman.



- Fotosensibilidad cutánea: Si posee una piel sensible y ha consumido zanahoria, lo ideal es que no se exponga demasiado a luz solar, ya que puede causarle enrojecimiento en la piel o dermatitis.



- Alergia: algunas personas son altamente sensibles a algunos alimentos y en el caso de la zanahoria podría ocasionar erupciones cutáneas, diarrea, urticaria e hinchazón.



- Puede interactuar negativamente con enfermedades existentes como problemas intestinales, diabetes, problemas hormonales, entre otros.



Siempre que tenga afectaciones al consumir algún alimento, consulte con el médico y no se automedique.

