Jugo de zanahoria, apio, manzana y limón: los beneficios del 'cóctel' de vitaminas

Los jugos de frutas y vegetales pueden ser una gran opción para innovar en el consumo de las mismas, si hay algunos de estos elementos que no le es fácil de ingerir de manera entera y le gustaría añadirlo a su dieta.



De hecho, su presentación líquida permite extraer el zumo de estas con una alta concentración, donde contiene la mayoría de las vitaminas, minerales y sustancias químicas vegetales (fitonutrientes), según el portal de salud de 'Mayo Clinic'.

Se sabe que las combinaciones entre estos dos alimentos pueden contener varios nutrientes, debido a que se incrementa su aporte nutricional por cada elemento que se agregue a la preparación.



(Le puede interesar: Dietas detox: ¿qué le sucede al cuerpo cuando solo consume estos batidos?).



Tal es el caso del famoso "cóctel" con zanahoria, apio, manzana y limón, del que se dice puede tener varios beneficios para el organismo, conforme a las propiedades de cada ingrediente.

Zanahoria

De acuerdo con el portal de salud de la aseguradora 'Mapfre', esta hortaliza se destaca por su alto porcentaje en vitamina A, la cual es conocida por ayudar al buen funcionamiento de la retina y mejorar el estado de la piel y las mucosas.



El jugo de zanahoria también cuenta con vitamina C, K, potasio y antioxidantes como el betacaroteno, nutrientes fundamentales que contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunológico.

Apio

Esta legumbre contiene proteína vegetal, antioxidantes, vitaminas A, B1, B2, B3, B6, C y minerales como potasio, sodio, hierro, magnesio, fósforo, calcio, selenio que hacen de este alimento un gran ingrediente dentro de la dieta nutricional.



"El apio tiene un bajo contenido energético, es decir, un bajo contenido de calorías y también tiene un alto contenido de agua. En cuanto a vitaminas, su aporte es muy poco, pero contiene potasio, que es bueno para el funcionamiento de los músculos y el sistema nervioso, y tiene antioxidantes", afirma la nutricionista Stephanie Santos Díaz a EL TIEMPO.

Manzana verde

Esta fruta compuesta por proteínas, vitamina C y E, también tiene considerables concentraciones de hierro y potasio, además de un alto contenido de agua. Por ello, la manzana tiene varios beneficios para el organismo como ayudar a mejorar la digestión e incluso la apariencia de la piel.



(Siga leyendo: Batidos naturales para regular el comportamiento hormonal ).



Según la Fundación Española del Corazón, la manzana verde también

contribuye a la prevención de enfermedades coronarias, debido a sus antioxidantes.

Limón

Según el portal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español, el limón contiene una gran cantidad de potasio, minerales y vitamina C. Esta última tiene una gran participación en la producción del colágeno, además de ayudar a mejorar la cicatrización, y la función del sistema inmunitario.

En ese sentido, y conforme a las propiedades que cada elemento tiene por sí mismo, la mezcla de estos ingredientes en un jugo a primera hora del día, sin duda, puede proporcionar algunos de los nutrientes necesarios que necesitan el cuerpo para su óptimo desarrollo.



Sin embargo, vale aclarar que no hay evidencia científica de que los jugos extraídos sean más saludables que el jugo que se obtiene al comer la fruta o verdura en sí. Pero si no le gusta comer frutas y verduras, los jugos pueden ser una forma de añadirlas a su dieta o de probar alimentos que no suele comer.

Más noticias