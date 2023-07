El tomate es uno de los vegetales preferidos en la comida colombiana. Ya sea en el guiso o como un acompañamiento, esta fruta -aunque se le consuma como vegetal- de la familia de las solanáceas originaria de Suramérica es una infaltable en las mesas.



Pero, además de su dulce sabor, el tomate también es una gran fuente de vitaminas.



Son la principal fuente dietética del antioxidante licopeno y ricos en vitamina C, K1, B9 y potasio.

Por sus propiedades, se les ha asociado con la reducción del riesgo de cardiopatías y cáncer. También puede aportar beneficios para la salud de la piel, como señala el portal especializado en salud 'Healthline'.

Pero, uno de los posibles beneficios de los que poco se habla es de su aporte en la vida sexual, especialmente la masculina.



Pocas veces se le menciona al tomate como afrodisíaco, menos se habla del zumo de esta fruta.



Y aunque no lideren la lista de los alimentos más recomendados para aumentar el deseo sexual, sí contienen compuestos vegetales que pueden ayudarle a mantener la erección durante más tiempo.

"El pene se pone erecto cuando la excitación provoca la liberación de óxido nítrico, que hace que los vasos sanguíneos del pene se dilaten. El pene recibe más sangre, lo que provoca la expansión del tejido y la erección. La inflamación, que puede ser consecuencia del consumo de determinados alimentos y bebidas, puede acelerar la destrucción del óxido nítrico y contribuir a los problemas para conseguir y mantener una erección", explica Amy Pearlman, doctora en medicina, cofundadora del Prime Institute y uróloga del sur de Florida al portal 'Eat this, not that!'.



Allí, la profesional menciona que hay varias bebidas que puede incorporar a su dieta diaria si lo que busca es tener más vigor en sus encuentros sexuales.



"Las mejores para el pene son las que pueden ayudar a aumentar el flujo sanguíneo, prevenir el daño a las células que liberan óxido nítrico y ayudarle a mantener la salud y la vitalidad en general", apuntan.

El consumo de jugo de tomate podría ayudarle a combatir la disfunción eréctil. . Foto: iStock Images

Una de ellas es el jugo de tomate, que se explicaría por sus altos niveles de licopeno, el carotenoide responsable de su intenso color rojo.



Según un estudio publicado en Andrology, citado por el portal mencionado, se sabe que las personas con niveles más bajos de licopeno en su dieta tienen un mayor riesgo de disfunción eréctil.



Otro beneficio del licopeno relacionado con la salud masculina es el potencial que tiene para mantener sana la próstata, incluso se dice que este puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer de próstata.

Impacto en la calidad del esperma

Esta no es la primera vez que se relaciona al tomate con la salud sexual masculina. En 2019 se descubrió que los hombres sanos que tomaban el equivalente a dos cucharadas de puré de tomate (concentrado) al día como suplemento tenían espermatozoides de mejor calidad.

En este caso, el secreto también sería el licopeno, que al igual que la vitamina E y el zinc, en los que se han centrado investigaciones anteriores, es un antioxidante, lo que significa que previene la oxidación de las células y, por tanto, los daños.

En un ensayo de 12 semanas se seleccionó aleatoriamente a 60 hombres para que tomaran 14 miligramos de lactolicopeno al día o una pastilla falsa.



Se analizaron sus espermatozoides al principio, a las seis semanas y al final del estudio, y aunque no hubo diferencias en la concentración de espermatozoides, la proporción de espermatozoides sanos y la motilidad, que se refiere a la velocidad con la que pueden 'nadar' fue mayor en los que tomaron licopeno, explicó la 'BBC' en su momento.



Aunque fue un estudio pequeño, dio "esperanzas de mejora de la calidad del esperma y una mayor comprensión de la fertilidad masculina en el futuro", dijo Gwenda Burns, de la organización benéfica Fertility Network.

