Jugar videojuegos: ¿cómo podría contribuir a la pérdida auditiva?

Los jugadores de videojuegos de todo el mundo podrían estar arriesgándose a padecer pérdida de audición irreversible o tinnitus (zumbidos persistentes en los oídos), según una investigación publicada en enero en la revista BMJ Public Health y recogida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Se trata de una situación común con relación al uso indiscriminado de auriculares cuyo volumen excede los límites de audio recomendados. Dada la popularidad de estos juegos, los expertos consideran que se deben tomar más medidas para concienciar sobre los riesgos potenciales.

Según las guías médicas, el nivel de volumen ideal no debe exceder los 85 decibelios en promedio durante un período de ocho horas para evitar daños auditivos. Es más, para períodos de escucha más prolongados, como el uso continuo de audífonos durante el día, se recomienda mantener el volumen aún más bajo, idealmente por debajo de los 70-75 decibelios.



No obstante, a pesar de que los auriculares y cascos han sido reconocidos como fuentes de niveles sonoros potencialmente peligrosos, los investigadores revelaron que habría más de 3.000 millones de jugadores en todo el mundo (2022), que no son conscientes de este potencial riesgo.



Para tratar de construir una base empírica, los especialistas rastrearon bases de datos en busca de estudios pertinentes y libros blancos, boletines, informes y actas, denominados colectivamente literatura gris, publicados en cualquier momento en inglés, español o chino.



Se incluyeron en la revisión unos 14 estudios procedentes de nueve países de Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía, y en los que participaron un total de 53.833 personas.



Once eran estudios epidemiológicos de observación, seis de los cuales analizaban la relación entre la audición y los juegos de ordenador o videojuegos; cuatro se centraban en centros de juego o salas de ordenadores, muy populares en Asia; y uno se enfocaba en dispositivos móviles.

Los datos

Las investigaciones revelaron que los niveles sonoros notificados fluctuaron entre 43,2 decibelios (dB) en dispositivos móviles y 80-89 dB en centros de juego, mientras que la duración de la exposición al ruido variaba en función del modo y la frecuencia de acceso; de diario a una vez al mes, durante al menos una hora cada vez, con una media de tres horas a la semana.



“Los riesgos son bastante altos porque hoy en día la mayoría de las personas que están conectadas a los auriculares, ya sea para escuchar música o estar en videojuegos, sobrepasan el nivel en tiempo y en audibilidad”, explica Lina María Torrado, especialista en audiología.



Aclara que cuando se desarrollan estas actividades en ambientes con alta contaminación auditiva, las personas suelen incrementar el volumen de los dispositivos para poder “escuchar” mejor, una situación que puede causar múltiples daños en la salud, sobre todo si se trata de acciones rutinarias.

El tinnitus es una condición auditiva común que se caracteriza por la percepción de sonidos en uno o ambos oídos. Foto: iStock

El escenario es relevante porque, de acuerdo con los estudios revisados por la OMS, la prevalencia de los videojuegos entre los jóvenes osciló entre el 20 por ciento y el 68 por ciento. Cinco documentos evaluaron la relación entre los juegos y la pérdida de audición, los umbrales de audición o el tinnitus declarados por los propios participantes.



De ellos, dos descubrieron que el uso de centros de juego por parte de escolares estuvo relacionado con un aumento de las probabilidades de padecer tinnitus grave y pérdida de audición de sonidos de alta frecuencia en ambos oídos.



El tinnitus es una condición auditiva común que se caracteriza por la percepción de sonidos en uno o ambos oídos, o en la cabeza, en ausencia de cualquier fuente externa de sonido. Estos sonidos pueden manifestarse de diversas formas, como zumbidos, pitidos, silbidos, o incluso sonidos similares a los latidos del corazón. El tinnitus puede ser intermitente o constante, y su intensidad puede variar desde leve hasta severa, lo que puede afectar significativamente la calidad de vida de quienes lo padecen.



Pero, ¿cómo puede saber una persona si realmente tiene algún daño auditivo? Torrado asegura que se trata de individuos que empiezan a tener dificultades para poder entender una conversación en un espacio ruidoso, entonces deben pedir constantemente repeticiones cuando están dentro de una comunicación.



Para la experta, lo mejor en estos casos es “no excederse con más de 20 minutos diarios usando este tipo de tecnologías cuando es algo rutinario”. Asimismo, asegura que, en la medida que se pueda, se debe controlar el ambiente de exposición a ruido y procurar por espacios silenciosos, para no exceder el volumen de la música o videojuegos.

