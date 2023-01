Una nueva investigación realizada en Japón ha indicado que un mayor tiempo frente a la pantalla a los 2 años se asocia con peores habilidades de comunicación y de la vida diaria a los 4 años, pero cuando los niños también juegan al aire libre, algunos de los efectos negativos del tiempo frente a la pantalla se reducen.

En el estudio, que se publicará en marzo en la revista científica 'JAMA Pediatrics', los investigadores siguieron a 885 niños desde los 18 meses hasta los 4 años.



Analizaron la relación entre tres características clave: la cantidad media de tiempo de pantalla al día a los 2 años, la cantidad de juegos al aire libre a los 2 años y 8 meses, y los resultados del neurodesarrollo (específicamente, la comunicación, las habilidades de la vida diaria y las puntuaciones de socialización) a los 4 años.



"Aunque tanto la comunicación como las habilidades de la vida diaria eran peores en los niños de 4 años que habían pasado más tiempo frente a una pantalla a los 2 años, el tiempo de juego al aire libre tenía efectos muy diferentes en estos dos resultados del neurodesarrollo", explica Kenji J. Tsuchiya, profesor de la Universidad de Osaka (Japón) y autor principal del estudio.



"Nos sorprendió descubrir que el juego al aire libre no alteraba realmente los efectos negativos del tiempo frente a la pantalla sobre la comunicación, pero sí sobre las habilidades de la vida diaria", agrega.



En concreto, casi una quinta parte de los efectos del tiempo de pantalla en las habilidades de la vida diaria estaban mediados por el juego al aire libre, lo que significa que aumentar el tiempo de juego al aire libre podría reducir los efectos negativos del tiempo de pantalla en las habilidades de la vida diaria en casi un 20 por ciento.



Los investigadores también descubrieron que, aunque no estaba relacionado con el tiempo frente a la pantalla, la socialización era mejor en los niños de 4 años que habían pasado más tiempo jugando al aire libre a los 2 años y 8 meses de edad.



"En conjunto, nuestros hallazgos indican que optimizar el tiempo de pantalla en los niños pequeños es realmente importante para un neurodesarrollo adecuado. También descubrimos que el tiempo de pantalla no está relacionado con los resultados sociales, y que incluso si el tiempo de pantalla es relativamente alto, fomentar más tiempo de juego al aire libre podría ayudar a mantener a los niños sanos y desarrollándose adecuadamente", afirma Tomoko Nishimura, autora principal del estudio.

Más noticias de Salud