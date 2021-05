Así será la gran jornada de vacunación contra el covid-19 este sábado

El Ministerio de Salud anunció que este sábado se llevará a cabo una gran jornada nacional de vacunación contra el covid-19 que está dirigida a todas las personas mayores de 55 años.

La idea es que esta población pueda acercarse sin cita a 2.500 puntos dispuestos en todo el territorio nacional y así continuar masificando la campaña de vacunación que hoy cumple 100 días y ayer aplicó más de 250.000 dosis por primera vez.



“Con el fin de captar el mayor número de colombianos y colombianas mayores de 55 años que aún no han comenzado su vacunación o completado su esquema, se dispone en todo el territorio nacional de 2.500 puntos de vacunación”, afirmó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud.



En esta jornada de intensificación se pretende captar al mayor número de ciudadanos de 55 años y más que aun no recibido primeras o segundas dosis “para inmunizarlos sin agendamientos, sin barreras y sin dificultades, pero conservando las medidas de bioseguridad”, indica el Ministerio.



Por ello, Bermont hizo la invitación a todos los ciudadanos para que el, sábado desde las 8:00 am hasta las 5:00 p.m., asistan a los puntos de vacunación en todo el país, donde se seguirá garantizando el derecho a la vacuna contra el covid-19.



En este link puede consultar la ubicación de los puestos de vacunación por ciudades, aunque las secretarías de salud locales pueden disponer de algunos adicionales, así que se recomienda seguir la información que publican a través de redes sociales.



Récords de vacunación

El Ministerio de Salud reveló este viernes, cuando se cumplen 100 días del Plan Nacional de Vacunación, que el jueves se aplicaron 255.664 dosis contra el covid-19, la cifra más alta hasta el momento. El miércoles también se había marcado un récord al aplicar 229.124.



De esa forma, el país comienza a reportar el nivel necesario para cumplir la meta del Gobierno de inmunizar al 70 por ciento de la población al finalizar el año. Por ahora, son 3’217.548 los ciudadanos que han completado sus esquemas de vacunación y que representan un avance del 9,19 por ciento frente a esa meta.



Con las cifras de ayer, Colombia también superó las 9’098.024 dosis aplicadas. El promedio de los últimos siete días se ubica en 155.586.



UNIDAD DE SALUD