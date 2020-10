Johnson & Johnson pausa ensayo de vacuna que prueba en Colombia

Este lunes la multinacional estadounidense Johnson & Johnson informó que debido a una enfermedad inexplicable en un participante del estudio se han pausado los ensayos clínicos de la vacuna.



"Hemos detenido temporalmente la dosificación adicional en todos nuestros ensayos clínicos candidatos a vacuna covid-19, incluido el ensayo ENSEMBLE de fase 3, debido a una enfermedad inexplicable en un participante del estudio. Siguiendo nuestras pautas, la enfermedad del participante está siendo revisada y evaluada por la Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos", aseguraron.



También dijeron que "los eventos adversos (enfermedades, accidentes, etc.), incluso aquellos que son graves, son una parte esperada de cualquier estudio clínico, especialmente los estudios grandes".



En el comunicado que emitieron explicaron que por respeto a la privacidad del participante que presentó la enfermedad no emitirán más información al respecto mientras estudian a fondo lo que le sucedió durante los ensayos.



¿Cómo es esta vacuna?

La vacuna contra el nuevo coronavirus de Johnson & Johnson es del tipo vectorial, que utiliza adenovirus del serotipo 26 (Ad26) que de acuerdo con un artículo publicado en la revista Nature el 30 de julio pasado produjo una respuesta inmune robusta con anticuerpos neutralizantes.



Estos anticuerpos provenían, según los investigadores, de una infección específica que proyecta una protección contra el Sars-CoV-2 completa o casi completa de los pulmones en primates no humanos.



Hace una década los investigadores del Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston desarrollaron un método para hacer vacunas a partir del adenovirus 26 (Ad26). Johnson & Johnson con base en esta tecnología desarrolló vacunas para el ébola y otras enfermedades lo que le ha permitido avanzar en la fabricación de una para la covid-19.



De acuerdo con información del The New York Times en marzo el Gobierno de los Estados Unidos le aportó 456 millones de dólares a este proyecto que en fases I y II demostró protección en primates no humanos.



Desde entonces J&J anunció la realización de pruebas de fase III que abarcarían a 60.000 personas al finalizar septiembre. En ese sentido se sabe que también será probada en 180 lugares de Estados Unidos así como en países como México y Brasil.



El gobierno federal de Estados Unidos acordó pagar 1.000 millones de dólares por 100 millones de dosis si la vacuna logra ser aprobada. Las pretensiones de la compañía apuntan a producir al menos 1.000 millones de dosis de aquí al 2021.



Con el anuncio de este lunes, por ahora, los planes para seguir probando la vacuna quedan en pausa.

