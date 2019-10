Así es el procedimiento que convirtió a James en padre por segunda vez

James Rodríguez, la estrella de la selección Colombia, anunció a través de redes sociales el nacimiento de Samuel, su segundo hijo, tras la pequeña Salomé.

Según trascendió, el bebé habría llegado al mundo de forma natural a través de un vientre de alquiler, un procedimiento usado por grandes estrellas de todos los ámbitos, incluido Cristiano Ronaldo, quien acudió a ese método para tener a sus tres hijos: Cristiano Junior, Mateo y Eva.

Y aunque en el caso de James aún no se ha confirmado, vale la pena hacer varias claridades sobre este procedimiento en el que, en términos prácticos, un óvulo se fertiliza de manera in vitro con un espermatozoide y cuando está en etapa de embrión se implanta en un útero.



Por lo general este proceso se da fecundando un óvulo de un padre conocido y una madre conocida y se siembra en el útero de la misma madre con el objeto de compensar algunos factores tanto masculinos como femeninos que son causantes de la infertilidad.



También se ha acudido a este método para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades a partir de la selección de embriones libres de las mismas.

En otros casos se da con la fertilización in vitro de un óvulo de una mamá con un espermatozoide de un donante.



Puede igualmente ser una alternativa para mujeres que tengan problemas de ovulación, para parejas con problemas de reproducción o, como en el caso de James y Cristiano Ronaldo, al parecer, de un útero subrogado.

Aunque en Colombia no es una actividad regulada desde el punto de vista legal, una sentencia de la Corte Constitucional (T-968 del 2009) la reconoció como una práctica legítima, tras fallar a favor de la implantación de un óvulo en un útero extraño. Todo esto sustentado en el artículo 42 de la Constitución, que habla de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y sobre el artículo 1602 del Código Civil, que categoriza los contratos como ley para todas las partes. Y en ese sentido, la subrogación de un vientre sería un contrato legalmente celebrado con el consentimiento mutuo.



La gestación subrogada hoy es legal en Estados Unidos, Ucrania, Rusia, Grecia, Georgia, Portugal y Canadá.

