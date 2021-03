La ivermectina no sirve contra el covid-19, confirma estudio de Cali

El antiparasitario ivermectina no sirve para aliviar los síntomas leves del covid-19. Esa es la conclusión de la investigación que se publicó esta semana en la revista científica 'Journal of the American Medical Association' (JAMA).

Según el estudio, en el que las autoridades sanitarias de Cali aparecen como coautoras y fue aprobado por el Invima, los participantes adultos con covid-19 confirmado que recibieron ivermectina durante cinco días no mejoraron significativamente en sus síntomas frente a los que suministraron un placebo.



“Los hallazgos no apoyan el uso de ivermectina para el tratamiento del covid-19 leve”, menciona el artículo.



Y si bien los autores sugieren estudios más grandes, lo cierto es que el ensayo aleatorizado doble ciego fue realizado en el Centro de Estudios en Infectología Pediátrica en Cali con un total de 476 pacientes adultos con enfermedad leve y síntomas durante 7 días o menos (en casa u hospitalizados). A ellos se les hizo seguimiento entre julio y diciembre del 2020.



“Entre los 400 voluntarios que fueron aleatorizados, 398 (99,5 por ciento) completaron el ensayo. La mediana del tiempo hasta la resolución de los síntomas fue de 10 días en el grupo que recibió ivermectina en comparación con 12 días en el grupo de placebo.

Para el día 21, el 82 por ciento en el grupo de ivermectina y el 79 por ciento en el grupo de placebo habían resuelto los síntomas”, indica el artículo.



Entre otras limitaciones que mencionaron los autores, está que la población era relativamente joven y con pocas comorbilidades y los resultados podrían ser distintos con personas de mayor edad.



El autor principal del estudio fue Eduardo López, del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica (CEIP). También aparecen la ex gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro y Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de salud de Cali.



De acuerdo con la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), la ivermectina no debe tomarse sin fórmula médica y algunos de los efectos secundarios que pueden asociarse con su consumo incluyen sarpullido, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago, hinchazón del rostro o de las extremidades, eventos adversos neurológicos (mareos, convulsiones, confusión), baja repentina de la presión arterial, sarpullido grave que pueda requerir hospitalización y lesión hepática (hepatitis).

