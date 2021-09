Israel sancionará a profesores sin vacunar y que no presenten test negativo

Israel no permitirá que profesores sin vacunar contra la covid-19 y que se nieguen a presentar un test negativo accedan a los centros escolares y les penalizará con la retirada de sueldo, anunció hoy el Ministerio de Educación.



La decisión gubernamental se extiende a todo el personal escolar que no siga estos requisitos, considerará "ausentes" a los trabajadores y los profesores no podrán impartir clases de forma remota.



(Le sugerimos consultar: Mujeres embarazadas pasan protección de la vacuna a bebés, según estudio)

El director de coronavirus del Ministerio de Sanidad, Nachman Ash, alertó hoy de que la mayoría de los hospitalizados no han recibido ninguna dosis de la vacuna y son los que "están tensionando" la capacidad hospitalaria.



Sanidad informó hoy de casi seis mil nuevos casos y más de 700 enfermos de gravedad, que en las últimas semanas se han circunscrito a los no vacunados, que representan alrededor de un 10 % de la población. Más de 5,5 millones de residentes, de una población de más de nueve millones, ha recibido las dos dosis y 3,1 millones la tercera, un refuerzo por el que Israel ha apostado para revertir la cuarta ola de coronavirus sin aplicar mayores restricciones.



(Lea también: Las razones de la caída de los casos de covid-19 en el mundo)



El primer ministro israelí, Naftali Benet, defendió este fin de semana la estrategia de administrar la dosis de refuerzo a toda la población ante la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos de solo aplicarla a mayores de 65 años e inmunodeprimidos.



"Tenemos la capacidad de protegernos a través de una tercera dosis complementaria de la vacuna contra el coronavirus, y de vivir en un país abierto y casi en pleno funcionamiento, también en medio de la guerra ante la variante delta", defendió el jefe de Gobierno.



(De su interés: El 43% apoya que se pida carné de vacunación en las oficinas, dice encuesta)



El nuevo Ejecutivo ha evitado imponer confinamientos o cierres pese a la propagación de los casos, con máximos por encima de 11.000 positivos diarios a principios de mes, ante las festividades judías que se concentran este septiembre. Benet anticipó también que el próximo octubre será "complicado" tras la vuelta a los colegios después del período vacacional.

