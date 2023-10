IPS radicaron más de 66.000 reclamaciones ante la Adres este mes por servicios de salud

Al menos 66.290 reclamaciones fueron radicadas ante la Adres en septiembre por un valor de $123.884 millones presentados por personas jurídicas (IPS) y naturales por servicios de salud, indemnizaciones y gastos de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no identificados o sin Soat, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas, entre otros.

El Atlántico concentró el 21% las reclamaciones en el mes, con un valor de $26.041 millones. Le siguen el Valle del Cauca con $25.198 millones (20.3%) y Magdalena con $11.925 millones (9.6%).



Dentro del informe se destaca que el 99.9% son por accidentes de tránsito, de las que el 52.8% correspondió a vehículos fantasmas, es decir, 34.980 reclamaciones. El total de estas solicitudes alcanzó ascendió a $71.839 millones.



La IPS Fabilú S.A.S (Valle del Cauca) presentó el mayor valor reclamado por vehículos fantasmas, con $4.498 millones, lo que representa el 56.8% del total reclamado por esta IPS, seguida por la Clínica Cristo Rey Cali S.A.S. con reclamaciones por $4.239 millones, que corresponden al 49.3%. En tercer lugar, se encuentra la Clínica Primero De Mayo Integral S.A.S. con $2.311 millones, correspondientes al 92.4%.

Esto propone el Gobierno para modificar el Soat

Conducir es una actividad peligrosa, así lo define el código civil, es por eso que desde 1986 existe el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). La póliza, según Fasecolda, ha sido esencial durante estos 37 años para atender a las víctimas de accidentes de tránsito y liberar recursos al sistema de salud.



Desde hace tiempo, el Soat está en una crisis que el Gobierno ha querido evitar. En el Presupuesto General de la Nación para 2024 se analiza la adición de 850.000 millones de pesos en recursos para la Adres, con el objetivo de enfrentar el déficit que causó el decreto con el cual el Gobierno le bajó un 50 por ciento del valor a la póliza en 2022. Dicha decisión fue tomada con el objetivo de disminuir la evasión de los dueños de algunos vehículos en cuanto a la adquisición del Soat, sin embargo, según aceptó el ministro Guillermo Jaramillo, no dio los resultados esperados.

El Soat ha brindado cobertura a unas seis millones de víctimas de accidentes de tránsito en los últimos diez años. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Se pensaba que había posibilidades de que con una rebaja aumentarían las inscripciones en el Soat y no tendríamos la cantidad de vehículos circulando en el país que no lo tienen. Todo esto hay que revisarlo y corregirlo”, dijo el minsalud en entrevista con Blu Radio.



De hecho, en su momento varios actores clave advirtieron el grave riesgo que esa decisión implicaba en términos de financiación y cómo agudizaría la crisis que ya vive el sector. Lo cierto es que, de acuerdo con datos de Fasecolda, del total del parque automotor matriculado en el Runt que es de 18,5 millones de vehículos, solo 9,7 millones tienen Soat. Es decir, el 47 por ciento de los vehículos matriculados no cuentan con esta póliza.



Es por eso que la evasión es una de las grandes causas de la crisis actual, que se ha visto reflejada en las pérdidas reportadas por las aseguradoras, que en 2021 reportaron 192.800 millones de pesos y que en 2022 alcanzaron la cifra “sin precedentes” de 402.800 millones de pesos en pérdidas.



De hecho, esa gran cantidad de vehículos sin Soat, en su mayoría motos, han generado entre 2020 y 2022 un hueco de 1,1 billones de pesos al Estado. Eso, porque cuando un vehículo no cuenta con Soat o bien genera un accidente y se da a la fuga (los denominados ‘vehículos fantasma’) el Estado es el que se encarga de pagar las atenciones requeridas.



Para ello, la Adres presentó un plan con el cual buscan recobrar algunos de esos servicios a los más de 58.000 dueños de vehículos que han estado involucrados en accidentes y no contaban con la póliza y que la entidad tiene plenamente identificados.



A la crisis se le suma un punto que es clave y que reconocen todos los actores: hoy existe un alto consumo de servicios de Soat y se han detectado casos de corrupción con dicho seguro. Por ejemplo, la Adres identificó una clínica ubicada en Barranquilla que emitía facturas por Soat y cuando fue a auditarla encontró que el establecimiento no existía. También, a través de la Fiscalía, denunció a 10 médicos del Caribe dedicados a emitir órdenes de servicio médico falsas que se cargaban al Soat.



“Hay problemas muy graves con el Soat y por eso el señor ministro asegura que hay que modificarlo. Pero mientras esté vigente se debe cumplir con la ley”, dijo ayer sobre el tema Félix León Martínez, director de la Adres. “No tener Soat es un mal negocio”, fue la frase de la campaña que lanzó ayer la Adres con el objetivo de evitar la evasión de esta póliza y advirtiendo que quienes no lo tengan y generen accidentes tendrán que asumir el pago de esas atenciones.



*CON INFORMACIÓN DE EDWIN CAICEDO

