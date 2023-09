En simultáneo al esperado lanzamiento del iPhone 15, Apple recibió una fuerte noticia. Francia suspendió la comercialización del iPhone 12 tras descubrir que el dispositivo móvil supera los estándares de emisiones de radiofrecuencia permitidos.



Según investigaciones de la Agencia Nacional de Frecuencias (ANFR), el modelo emite más radiación que la cantidad recomendada, en ciertos contextos de uso. Los hallazgos revelaron que, cuando el iPhone 12 está en contacto directo con el cuerpo, como cuando se sostiene en la mano o se guarda en un bolsillo del pantalón, emite una tasa de 5,74 W/kg, superando el límite permitido por la regulación europea que es de 4 W/kg.

La alerta por lo que podría presentar un riesgo para la salud de los usuarios está encendida y aunque superar el límite establecido, esto no indica necesariamente una amenaza inmediata a la salud.



Eso sí, el aumento en la exposición a ondas electromagnéticas, por largos período podrían tener un impacto negativo en la salud.

España siguió los pasos de Francia y la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) pidió a las autoridades españolas y europeas revisar las emisiones de estos modelos de Apple.



Por eso, la organización ofrece algunas recomendaciones para limitar la absorción de radiaciones al usar el celular:

Usar auriculares al hablar por el dispositivo

Alejar el teléfono unos centímetros de la cabeza, así el nivel de radiación caerá de forma importante

Evitar hablar en zonas con mala cobertura, pues si la comunicación es deficiente, el móvil funcionará a plena potencia

Los niños son más sensibles a las radiaciones, por lo que hay que asegurarse de que no abusen de su uso

¿Hay riesgo para la salud?

"Un valor SAR más alto no necesariamente implica un riesgo mayor para la salud, ya que estos límites se establecen con márgenes de seguridad considerables", aseguró al medio 'SMC España' el físico Alberto Nájera, director científico del Comité Asesor en Radiofrecuencias y Salud, dependiente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.



Aunque los límites son importantes, el director comentó que se trata de cifras que aportan "un factor de seguridad de 50", es decir, cincuenta veces menores que los niveles de exposición que se han demostrado que causan efectos en la salud.



La evidencia científica ha demostrado que existen efector perjudiciales por térmicos derivados de la exposición a radiofrecuencias, pero el experto llamó a la tranquilidad.

Rodney Croft, presidente de la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, citado por NiusDiario.



"La exposición máxima que puede producir el iPhone 12 es muy inferior a la que sería necesaria para causar algún daño. Para poner el nivel de exposición en contexto: 5,7 W/kg solo causaría un aumento de temperatura en las extremidades de menos de 1 °C, y solo en una región muy localizada; esto es mucho menos que la variación normal de temperatura durante el día", afirmó.

Aunque la mayoría de informes científicos están de acuerdo en que la exposición a la baja radiación no produce graves efectos biológicos probados, hay un llamado general a la prudencia ante la necesidad de un mayor conocimiento en el tema.

La radiación por ondas de radiofrecuencia es 'no ionizante', algo que la diferencia de la que se emite con rayos X o rayos ultravioleta.



"Hasta el momento se ha comprobado que la radiación de móviles genera calor en el tejido, pero no se habla de ningún tipo de daño en los tejidos biológicos. Sin embargo sigue siendo una radiación y hay que seguir estudiándola", comentó Daniel Botero, doctor en Ingeniería Biomédica.



Dentro de las recomendaciones, Botero apunta que hay que disminuir el tiempo de uso, procurar usar teléfonos de baja radiación y mantener los dispositivos lejos.



"No es recomendable hablar por teléfono prolongadamente. El dispositivo está directamente ubicado en los oídos. Hay que procurar hablar lo estrictamente necesario", señaló.



Sobre el hábito de algunos de dormir con el celular bajo la almohada, el experto asegura que debería evitarse una exposición durante las horas de sueño.



"Sería ideal tener los dispositivos alejados del cerebro o el corazón. Tenerlos al menos a unos dos metros, una distancia prudente", indicó, pero son recomendaciones generales sobre los móviles, no en particular del iPhone 12.

Apple presenta nuevo iPhone con cargador USB-C

