Tras un mes de anunciar el nombramiento, el Invima sigue sin director en propiedad

Hace un mes, el presidente Gustavo Petro anunció el nombramiento de Germán Velásquez como nuevo director del Invima a través de la red social X. El cargo de la entidad tenía una vacancia de más de un año desde su llegada a la Casa de Nariño. No obstante, hasta el momento, Velásquez no ha sido han nombrado como director en propiedad de la entidad debido a que no se ha emitido el decreto que lo posesiona en el cargo.





El director del Invima en propiedad será el doctor Germán Velásquez, filósofo, magister en economía y doctor en Economía de la salud, 20.años al servicio de la Organización Mundial de la Salud. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 29, 2023

Consultados por EL TIEMPO, el equipo de comunicaciones del Invima señaló que hasta el momento no tienen conocimiento de cuándo podría darse el nombramiento.

Germán Velásquez, exdirector del programa de medicamentos de la OMS. Foto: Archivo EL TIEMPO

Sin embargo, una situación que podría tener incidencia es que en el manual de funciones de la entidad, donde se establecen los requisitos para ocupar los cargos del Invima, no aparece la profesión de filósofo, que es el pregrado que estudió Velásquez, como título válido para ser director general. Esto, en todo caso, podría modificarse mediante una resolución.

La situación sigue bajo la lupa de distintos actores del sistema, pues la falta de un nombramiento definitivo, sumado a los problemas estructurales de la entidad, ha desatado una oleada de críticas, en gran medida por el desabastecimiento de medicamentos, una situación aún sin solución definitiva.

¿Qué está pasando en el Invima?

La crisis del Invima en la gestión de trámites no es nueva. Pero según fuentes cercanas a la entidad se ha venido agudizando en los últimos años. Según pudo conocer EL TIEMPO a partir de una fuente cercana a la entidad y que ha trabajado allí, en gran medida lo que afecta al Invima hoy por hoy es que están atrasados en cuanto a innovación, ejecución y eficiencias, en comparación con otras agencias regulatorias en el mundo.

Actualmente, el Invima está en una grave crisis institucional, según han señalado varios expertos en el tema. Foto: Archivo / EL TIEMPO

De acuerdo con la fuente, hoy el análisis que realiza el Invima para la aprobación de un medicamento es lento y exageradamente burocrático, lo que propicia que en muchos casos un proceso de entrada de un medicamento al país pueda tomar años. E incluso, cuando un medicamento está aprobado y se le realizan actualizaciones, ese proceso para una farmacéutica puede tomar, inclusive, más de dos años.

“El Invima no se ha adaptado a la realidad mundial con respecto a lo que pasa en medicamentos. Entonces una compañía farmacéutica que quiera traer un medicamento innovador va a tener una serie de problemas porque todavía hay una mirada muy tradicional al acceso de medicamentos”, señaló la fuente que pidió no revelar su identidad.

Eso es algo que han venido denunciando varias organizaciones, como el gremio de las EPS, Acemi.

