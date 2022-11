El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima emitió un comunicado de prensa en el que aclaró que no hay alerta por abastecimiento de Ioduro de Sodio (I-131 y tecnecio 99), medicamentos para el tratamiento del cáncer.



A través del documento, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima dijo haber realizado el seguimiento al medicamento Ioduro de Sodio (I-131 y tecnecio 99), verificando los registros sanitarios vigentes y en estado renovación.



"Una vez verificada la información en la base de datos CUM (Código Único de Medicamentos) se evidencia que el medicamento Ioduro de Sodio (I-131) cuenta con nueve registros sanitarios, seis vigentes y dos en trámite de renovación", informó la entidad.



Asimismo, el instituto destacó que en mayo de este año se recibió una alerta de desabastecimiento para este medicamento, por lo que se realizó el seguimiento con los titulares de los registros sanitarios, y estos dijeron que contaban con disponibilidad para abastecer la demanda.



"En conclusión, actualmente el Instituto no cuenta con alertas de no disponibilidad del medicamento Ioduro de Sodio (I-131), que limiten las unidades de comercialización", precisó el Invima.



Sin embargo, la entidad aseguró que iniciará un nuevo seguimiento de la disponibilidad del principio activo con los titulares del registro sanitario, "para mitigar el riesgo de desabastecimiento en el país".



Así mismo, el Invima verificó los registros sanitarios para el radiofármaco con principio activo Tecnecio 99, y encontró cinco registros, tres vigentes y dos en trámite de renovación.

Cabe aclarar que el Tecnecio 99 es el radioisótopo más utilizado en medicina nuclear, y en diagnóstico de enfermedades como el cáncer, permite visualizar imágenes de estructuras anatómicas y brindar información sobre distintas funciones orgánicas.



"Para el principio activo Tecnecio 99, a la fecha, no se ha recibido ninguna

alerta de desabastecimiento", aclaró la autoridad sanitaria.



En la misma línea, el Invima menciona en el comunicado que, permanentemente, se adelantan acciones para monitorear la disponibilidad de los medicamentos, como el seguimiento de los registros, el análisis del promedio de ventas y la identificación de barreras a la comercialización.



En caso de existir desabastecimiento, el instituto aseguró que se evalúa la opción de importación por única vez.



"cabe resaltar que, una vez recibida la alerta del posible desabastecimiento, se le realiza seguimiento al principio activo y no a las marcas comerciales, por lo que muchos de los medicamentos no son declarados desabastecidos, ya que existe disponibilidad del principio activo", finaliza el Invima.

