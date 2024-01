Invima lleva un año y cinco meses sin director: ¿cuáles son los riesgos?

Un año y cinco meses completa el Invima, instituto que vela por la seguridad de todos los elementos de consumo humano en Colombia, sin director en propiedad. Y la situación se ha agudizado luego de que Germán Velásquez, designado a través de redes sociales por el presidente Gustavo Petro como director de la entidad, envió una carta al Palacio de Nariño advirtiendo que ya no está disponible para asumir dicho cargo.



La última persona en propiedad en dirigir el instituto fue Julio César Aldana, quien fue el titular en el gobierno del expresidente Duque y cuyas funciones se extendieron por un mes y doce días después de la posesión del presidente Petro, hasta que fue aceptada su renuncia. Aldana se posesionó como director de la entidad en octubre del 2018, lo que significa que se mantuvo en este puesto durante casi todo el gobierno Duque.



Velásquez, filósofo y doctor en Economía de la Salud, fue designado como nuevo director del Invima el 28 de octubre del 2023 a través de la cuenta de X del presidente Petro. En su carta, enviada el 22 de diciembre de 2023 a Carlos Ramón González (director del Dapre), Velásquez explicó que envió en noviembre del año pasado los soportes que acreditan su experiencia académica y profesional a la Presidencia de la República.



Sin embargo, manifestó: "Dos meses después no he tenido ninguna noticia de vuestra parte, ni del Ministerio de Salud, sobre la emisión del decreto de nombramiento. Por ese motivo, tengo que informarles que he decidido asumir nuevas responsabilidades en el Centro Sur (en Ginebra)". En la misiva detalló, además, que con esta decisión no declina la oferta.



"Este mensaje solo pretende informar que mi situación personal ha cambiado en relación al anuncio en X del Presidente (Petro), de que sería el director del Invima. No se trata evidentemente de un rechazo a un puesto en el que nunca fui confirmado. Solo me permito comunicar que, por las razones expuestas y por la manera en que el gobierno ha manejado el anuncio del Presidente, ya no estoy disponible", sentenció Velásquez en su carta.



Expertos en el sector se sorprendieron con el anuncio y al mismo tiempo criticaron la gestión del Gobierno por no nombrar un director en esta trascendente institución.

"Es una sorpresa muy desafortunada que una entidad tan importante en la vigilancia de control de alimentos y de medicamentos en el país, que ha tenido una trayectoria seria a nivel regional, no haya tenido un nombramiento titular de director en más de un año y medio de esta administración. Eso sencillamente no se comprende", indicó a EL TIEMPO Augusto Galán, exministro de Salud.

El exministro Gaviria advierte que el Invima es clave en cualquier estrategia de industrialización Foto: Archivo / EL TIEMPO



Entre tanto, Alejandro Gaviria, exministro de Salud, le afirmó a este diario: “Creo que la decisión de Germán Velásquez es una muestra más de cierta desidia institucional. Parece no existir conciencia de la importancia del Invima. Solo espero que este nombramiento fallido no obedezca a una intención clientelista o alguna negociación política”.



Después de Aldana, por el Invima han pasado cuatro personas ocupando el cargo de directores encargados: el primero fue Francisco Rossi, nombrado por la entonces ministra de Salud Carolina Corcho, quien ejerció de manera interina por dos periodos de tres meses desde el 19 de septiembre del 2022 pasado hasta el 21 de marzo del 2023.



La funcionaria que le sucedió a Rossi fue Mariela Pardo Corredor, secretaria general de la entidad y nombrada directora encargada el 23 de marzo del 2023. Una vez vencido el cargo de Pardo, el Gobierno nombró a Juan Carlos Arias Escobar, quien tenía el cargo de director de cosméticos, aseo, plaguicidas y productos de higiene doméstica en la misma entidad.



Y, antes de finalizar el 2023, el Ministerio de Salud encargó a la doctora Yenny Adriana Pereira Oviedo, quien se desempeñaba como asesora del despacho de Guillemo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.



Ante este último nombramiento, Sintrainvima, Sintraen SP y Sintraentipuc, organizaciones sindicales del Invima, elevaron su preocupación ante los constantes nombramientos encargados que ha tenido en la entidad.



A pesar de que el Ministerio de Salud no es quien toma la decisión de posicionar al director de esta entidad -es Presidencia de La República–, EL TIEMPO se comunicó con el ministro Jaramillo para conocer su opinión sobre lo sucedido con Velásquez, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, el año pasado fue reiterativo en afirmar que aunque no haya un director nombrado en propiedad no implica que la entidad no tenga un funcionario realizando las labores requeridas desde dirección.



Los retos



La crisis del Invima en la gestión de trámites no es nueva, pero, según fuentes cercanas a la entidad, se ha venido agudizando en los últimos años. Según pudo conocer EL TIEMPO a partir de una fuente cercana a la entidad y que ha trabajado allí, en gran medida lo que afecta al Invima hoy por hoy es que están atrasados en cuanto a innovación, ejecución y eficiencias, en comparación con otras agencias regulatorias en el mundo.



Es una afirmación con la que concuerda Galán: “Es una entidad que necesita mejorar sus procesos internos, hacerse más efectivas, hay muchas quejas de retrasos. Y esto viene desde hace muchos años, que si bien ha sido reconocida en la región, es necesario fortalecerla”.



El exministro Gaviria advierte que el Invima es clave en cualquier estrategia de industrialización, no solo para la industria farmacéutica sino también para la economía, para el acceso a mercados internacionales.



“Enfrenta algunos retos puntuales: Primero, los problemas de desabastecimiento de medicamentos. Segundo, la acumulación de registros sanitarios (el Invima decide el acceso a la innovación tecnológica para los pacientes colombianos). Y, tercero, las condiciones de funcionamiento de las plantas de beneficio animal en los municipios”, explicó a este diario Gaviria.



