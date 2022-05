El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, advierte a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta del producto 'Pink Pussycat' promocionado como potenciador sexual, sin registro sanitario Invima y por lo tanto su comercialización en Colombia es ilegal.



"Los análisis de laboratorio de la Agencia Regulatoria de Estados Unidos (FDA)

confirmaron que el producto 'Pink Pussycat' se encuentra contaminado con sildenafil, el ingrediente activo del medicamento conocido como inhibidor de la fosfodiesterasa (PDE-5) aprobado por la FDA para el tratamiento de la disfunción eréctil masculina"., alerta el Invima.



(Además: Policias de Armenia que tuvieron nauseas y mareos fueron dadas de alta)

'Al no estar amparado bajo un registro sanitario, se trata de un producto fraudulento que no ofrece garantías', Invima

La alerta Invima número 073-2022 alerta que este ingrediente no declarado puede interactuar con los nitratos que se encuentran en algunos medicamentos recetados, como la nitroglicerina, y reducir la presión arterial a niveles peligrosos.



Por consiguiente, la presencia de sildenafil en las cápsulas de Pink Pussycat hace que el producto sea un medicamento no aprobado para el cual no se ha establecido la seguridad y eficacia y, por lo tanto, sujeto a retiro.



Es importante recordar que, al no estar amparado bajo un registro sanitario, se trata deun producto fraudulento, que no ofrece garantías frente al cumplimiento de criterios de calidad, seguridad y eficacia. Adicionalmente se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento y transporte.



(Vale la pena leer: El asesinato en zona insular de Cartagena que comparan con el del fiscal)



En varias oportunidades, el Instituto ha alertado sobre los riesgos que tienen estos

productos para la salud de quienes los utilizan, al ser productos que proclaman propiedades no verificadas, ni autorizadas por Invima; generando así falsas expectativas en relación con la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos.



Igualmente, se hace un llamado a la ciudadanía para que siempre verifique el número de registro sanitario del producto antes de utilizarlo, verificando su autenticidad a través de:



http://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp,

seleccionando en grupo el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.),

eligiendo en las opciones de búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.

Medidas para la comunidad en general

Absténgase de adquirir 'Pink Pussycat' con las características previamente descritas.



No compre medicamentos o suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud.



Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp.



Si está consumiendo estos productos:



a) Suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud.



(Le puede interesar: El día en que Colombia atacó y creyó (por 42 años) hundir un submarino Nazi)



b) Informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territorial los datos que conozca sobre los lugares donde se distribuya o comercialice estos productos.



c) Si ha presentado algún evento adverso, asociado a su consumo, repórtelo de manera

inmediata.



Informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territorial si por cualquier motivo usted tiene conocimiento de lugares donde se distribuyan o comercialicen estos productos.



Salud.