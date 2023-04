Durante algunos meses, se ha hecho viral la ‘famosa’ vacuna ‘antiobesidad’, que les promete a los pacientes bajar algunos kilos de más, reduciendo la grasa corporal acumulada algunas partes del cuerpo.



Invima se pronunció sobre la vacuna contra la obesidad

En las últimas horas, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia - Invima hizo un anunció muy importante al referirse sobre la vacuna contra la obesidad que se está vendiendo en el país.



Invima explicó que la ‘vacuna antiobesidad se está comercializando de manera fraudulenta y como Medicamento Homeopático'. Además, la Dirección de Medicamentos de Productos Biológicos envió una alerta para retirar del mercado el producto ‘fraudulento’.

“Este producto NO se encuentra amparado con un Registro Sanitario emitido por la autoridad competente bajo dicha denominación o marca comercial, por lo tanto, su distribución y venta se constituye en una actividad ilegal que contraviene la normatividad sanitaria vigente.”, explicó en sus redes sociales en Invima.



Además, explicó que el producto “no cuenta con registro sanitario a la fecha, por lo que no ha sido evaluado en aspectos de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores. Adicionalmente se desconocen aspectos relevantes como su composición (fórmula cualcuantitativa), condiciones de almacenamiento, transporte y distribución”.



También, el Invima aconsejó a los usuarios no comprar este producto por medio de plataformas digitales, ya que pueden ‘contener ingredientes que ponen en riesgo la salud’.

Invima prohibe la vacuna contra la obesidad Foto: Invima

Por otro lado, explicó que de estar siendo consumidor de la vacuna contra la obesidad, debe suspender el producto de inmediato y reportar a las autoridades la comercialización de dicha vacuna a través de su página web: https://primaryreporting.who-umc.org/CO.

¿De qué se trata la vacuna contra la obesidad?

El producto que está siendo comercializado en Colombia, asegura disminuir el hambre para tener una sensación de saciedad. Según el Dr. Alberto Cormillot este medicamento es inyectado en los pacientes y su eficacia fue comprobada en varias investigaciones científicas.



"La liraglutida es una alternativa farmacológica nueva, respaldada por numerosas investigaciones científicas que demostraron que, combinada con actividad física y dieta saludable, produce una reducción de peso considerablemente superior si se realizan dieta y ejercicios solamente. Y lo que es todavía más importante, los pacientes que la probaron lograron mantener ese descenso en el tiempo", afirmó el médico argentino.



Además, otros estudios afirman que la ‘vacuna antiobesidad’ ayuda a que las personas pierdan ‘hasta un 20% de grasa corporal', acompañando su aplicación con ejercicio y una dieta balanceada.

