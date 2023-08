El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria este 2 de agosto de 2023 frente al producto 'Arepas de Chócolo tipo Panqueque' de la marca La Antioqueña, pues está siendo comercializado con un registro falso.



La entidad destacó que el número de lote RSAA08133214 "exponen un concepto no conforme por exceso de conservantes (sorbato de potasio >2500 mg/kg) y mezcla de benzoato y sorbato >2500 mg/kg)".



De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, este producto no cumple con las siguientes condición: “Su envase, rótulo o etiqueta contenga diseño o declaración ambigua, falsa o que pueda inducir o producir engaño o confusión respecto de su composición intrínseca y uso (…)”, sostuvo.



La entidad añade que: "No proceda de sus verdaderos fabricantes o importadores declarados en el rótulo o que tenga la apariencia y caracteres generales de un producto legítimo, protegido o no por marca registrada y que se denomine como este, sin serlo".



¿Qué medidas tomar si tengo el producto?



El Invima recomienda abstenerse de adquirir el alimento relacionado en esta alerta. Si usted ya compro el producto, tendrá que suspender su consumo.



En cuanto a las medidas que pueden tomar las autoridades, se debe iniciar un proceso de búsqueda del alimento con el registro sanitario falso, "Realizar las actividades de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos de su competencia donde potencialmente puedan comercializar el alimento y tomar las medidas

sanitarias a que haya lugar".

