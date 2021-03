Invima emitió alerta sanitaria para Why Not Fit, producto adelgazante

El Invima emitió una alerta sanitaria por un producto que supuestamente sirve para adelgazar, el cual se está vendiendo en el territorio colombiano sin contar con los respectivos permisos, por lo que podría representar un serio riesgo para la salud de los consumidores.



Se trata de Why No Fit, un supuesto suplemento dietario que, de acuerdo con sus comercializadores, sirve para aumentar la energía, disminuir la grasa corporal, acelerar el metabolismo, disminuir el apetito, evitar la retención de líquidos y hasta controlar la diabetes.



Sin embargo, de acuerdo con la entidad, la venta y distribución de este producto es ilegal, ya que no ha pasado por las respectivas pruebas necesarias por parte de las autoridades colombianas que demuestren que no se trata de un fraude, lo que podría afectar la salud de quien lo consuma con la esperanza de perder peso.



“Es importante recordar que, por tratarse de un producto fraudulento que no está amparado bajo un registro sanitario que respalde el cumplimiento de criterios de calidad, seguridad y eficacia, puede contener en su composición ingredientes que pongan en riesgo la salud de quienes lo consumen”, señaló el Invima.



Ante esto, la entidad aconseja a quienes hayan consumido este producto que si han presentado algún evento adverso, lo reporten de manera inmediata a través del sitio web del Invima.



Así mismo, la institución realizó la siguiente recomendación: “Evite adquirir medicamentos o suplementos dietarios que no cuenten con registro sanitario vigente, ya que pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp”.

Tendencias EL TIEMPO