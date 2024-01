Invima: ¿Cuántos directores encargados ha tenido en casi un año y medio?

El día de hoy se dio conocer una carta enviada por Germán Velásquez, quien fue designado hace unos meses a través de redes sociales por el presidente Gustavo Petro como nuevo director del Invima, dirigida al director del Dapre, Carlos Ramón González, en la cual informó que ya no está disponible para dicho cargo, debido a que su nombramiento se quedó solo en una publicación y no se materializó.



Esta respuesta agudiza la situación de este instituto que vela por la seguridad de todos los elementos de consumo humano en Colombia, que completa un año y cinco meses sin director en propiedad.



Velásquez explicó que envió en noviembre del año pasado todos los documentos y soportes que certifican su experiencia académica y profesional a la Presidencia de La República.



Sin embargo, detalló que “dos meses después no he tenido ninguna noticia de vuestra parte, ni del Ministerio de Salud, sobre la emisión del decreto de nombramiento. Por ese motivo, tengo que informarles que he decidido asumir nuevas responsabilidades en el Centro Sur (en Ginebra), exigidas por una situación imprevista, urgente y el contexto internacional actual”.

“Este mensaje solo pretende informar que mi situación personal ha cambiado en relación al anuncio en X del Presidente (Petro), de que sería el Director del Invima. No se trata evidentemente de un rechazo a un puesto en el que nunca fui confirmado. Solo me permito comunicar que, por las razones expuestas y por la manera en que el gobierno ha manejado el anuncio del Presidente, ya no estoy disponible" sentenció Velásquez en su misiva.



Invima es el instituto que vela por la seguridad de todos los elementos de consumo humano en el país. Foto: El Tiempo

Se agudiza la falta de dirección en el Invima

La última persona en propiedad en dirigir el instituto fue Julio César Aldana, quien fue el titular en el gobierno del expresidente Iván Duque y cuyas funciones se extendieron por un mes y doce días después de la posesión del presidente Petro, hasta que fue aceptada su renuncia.

Después de Aldana, exfuncionario del expresidente Duque, por el Invima han pasado cuatro personas que han ocupado el cargo de directores encargados: el primero fue Francisco Rossi, nombrado por la entonces Ministra de Salud Carolina Corcho, quien ejerció de manera interina por dos periodos de tres meses desde el 19 de septiembre del 2022 pasado hasta el 21 de marzo del 2023.



La funcionaria que le sucedió a Rossi fue Mariela Pardo Corredor, secretaria general de la entidad y nombrada como directora encargada el 23 de marzo del 2023.



Siete meses más tarde y una vez vencido el cargo de Pardo, el Gobierno Nacional nombró a Juan Carlos Arias Escobar, quien tenía el cargo de director de cosméticos, aseo, plaguicidas y productos de higiene doméstica en la misma entidad.



Y, antes de finalizar el 2023, el Ministerio de Salud expidió el decreto 2258 de 2023, en el que encarga a la doctora Yenny Adriana Pereira Oviedo, quien se desempeñaba como asesora del Despacho de Guillemo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.

