Podrán usarse las 5.767 vacunas de Sinovac en Tolima, confirma Invima

El director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Julio César Aldana, le confirmó a EL TIEMPO que las 5.767 vacunas de Sinovac contra el covid-19 que llegaron el miércoles al Tolima y que habían entrado a cuarentena por una variación en la cadena de frío podrán usarse sin problema.

(Además: Colombia recibirá 117.000 vacunas Pfizer por Covax el 1º de marzo)



El pasado jueves, el Ministerio de Salud había informado que durante la revisión de los registros de los dispositivos que van dentro de las cajas, que permiten monitorear constantemente la temperatura del contenido, “se detectó un leve aumento de la temperatura por encima de la recomendada por el fabricante para el transporte”.



“Durante el transporte de la vacuna hacia el departamento de Tolima, la temperatura estuvo de 2 a 8 °C desde las 7:00 a.m. hasta las 11:30 a.m., pero, entre las 11:30 y las 12:55 del mediodía, la temperatura alcanzó a llegar a 9,3 ° C, es decir 1,3°C por encima de la temperatura recomendada para el transporte por espacio de una hora y 25 minutos”, indicó la cartera.

'Se detectó un leve aumento de la temperatura por encima de la recomendada por el fabricante para el transporte' FACEBOOK

TWITTER

(Puede leer: Los líos logísticos que frenan la vacunación en tres departamentos)



Sin embargo, de acuerdo con el Invima esta variación en la cadena de frío no fue representativa y no afecta la calidad de las vacunas.



Leonardo Arregocés, director de Medicamentos del Ministerio de Salud, había explicado antes que esta vacuna es estable y que los estudios muestran que el biológico mantiene sus propiedades a temperaturas hasta de 25°C hasta por 14 días.



De esa forma, el proceso de vacunación en este departamento podrá retomarse este sábado.



Cabe recordar que la semana pasada Tolima recibió 1.344 dosis del primer lote de 50.000 que llegó al país, 1.343 de las cuales logró aplicar efectivamente en cuatro días, de sábado a domingo en trabajadores de la salud de primera línea.

El proceso de vacunación en este departamento podrá retomarse este sábado FACEBOOK

TWITTER

(Siga con: ¿Cómo se van a distribuir las nuevas vacunas de Pfizer que llegaron?)



De hecho, Tolima no ha sumado nuevas dosis aplicadas en el reporte nacional que envía todas las tardes el Ministerio de Salud y sigue apareciendo con las mismas 1.343 desde el martes.



Las 5.767 dosis de Sinovac se usarán, justamente, para reactivar la vacunación. Estas llegaron el miércoles a Ibagué y representan el total de las asignadas por el Ministerio de Salud del lote de 192.000 de este fármaco chino. El 53 por ciento de ellas estaban destinadas para trabajadores de la salud de primera línea de atención de pacientes covid-19 en diversos municipios del Tolima y el 47 por ciento era para las personas mayores de 80 años ubicadas en centros de larga estancia.



Según el secretario de salud departamental, la vacunación continuará este fin de semana con 1.032 dosis que hacen parte del segundo lote de 50.000 de Pfizer y se distribuirán entre el talento humano en salud priorizado una vez lleguen los diluyentes necesarios para su aplicación, que se esperan este viernes.



(Además: Covid-19: 3.567 nuevos casos, 122 muertes y 81.333 vacunas en Colombia)

UNIDAD DE SALUD