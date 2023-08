Un proyecto llevó a cabo un mapeo de los cambios cerebrales en casi 1.300 individuos diagnosticados con seis tipos variados de enfermedades mentales.



Este estudio, dirigido por expertos del Turner Institute for Brain and Mental Health y la School of Psychological Sciences de la Universidad de Monash en Australia, arrojó luz sobre la notable diversidad de modificaciones cerebrales que se presentan en personas afectadas por afecciones como la depresión mayor y la esquizofrenia.

Publicado en la revista 'Nature Neuroscience', la iniciativa se basó en imágenes cerebrales para evaluar el tamaño, es decir, el volumen, de más de 1.000 regiones distintas del cerebro.



El equipo empleó técnicas estadísticas desarrolladas por el profesor Andre Marquand del Instituto Donders en los Países Bajos, co-líder del proyecto. Estas permitieron trazar las regiones cerebrales con volúmenes inusualmente reducidos o aumentados en personas con diagnósticos que incluían esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y trastorno del espectro autista.



El profesor Alex Fornito, líder del equipo de investigación, destacó: "Utilizamos un modelo estadístico para establecer expectativas sobre el tamaño del cerebro en función de la edad y el sexo de la persona. A continuación, podemos cuantificar en qué medida el volumen cerebral de una persona se desvía de estas expectativas, de forma muy parecida a las tablas de crecimiento que se utilizan habitualmente para la altura y el peso en pediatría".



El equipo aprovechó su nuevo enfoque para identificar posibles dianas terapéuticas para distintos trastornos. Foto: iStock

Los resultados confirmaron que las diferencias en las regiones cerebrales con volúmenes significativamente alterados varían considerablemente entre individuos, siendo menos del 7 por ciento de las personas con un mismo diagnóstico las que presentan desviaciones notables en la misma área cerebral.



Esto subraya la dificultad de identificar tratamientos específicos o mecanismos causales al basarse únicamente en medias grupales, lo que también puede explicar por qué los pacientes con diagnósticos similares pueden manifestar variabilidad en síntomas y respuestas a tratamientos, indicó Fornito.



El estudio se adentró en la conectividad de las áreas cerebrales con desviaciones de volumen. Ashlea Segal, quien dirigió la investigación, explicó: "Como el cerebro es una red, la disfunción de una zona puede propagarse y afectar a otras zonas conectadas".



Aunque las desviaciones variaban de una persona a otra, muchas de ellas estaban conectadas a áreas comunes, lo que sugiere que se agrupan en circuitos cerebrales compartidos.



En palabras de Segal: "Es posible que este solapamiento a nivel de circuito explique los puntos en común entre personas con el mismo diagnóstico, como, por ejemplo, por qué dos personas con esquizofrenia suelen tener más síntomas en común que una persona con esquizofrenia y otra con depresión".



Aprovechando esta nueva perspectiva, el equipo identificó posibles objetivos terapéuticos para diversas patologías. "Descubrimos que ciertos circuitos cerebrales específicos estaban implicados preferentemente en algunos trastornos, lo que sugiere que son posibles dianas terapéuticas", señaló Segal. Sin embargo, también notaron que estas dianas serían apropiadas solo para un subgrupo de individuos.



El enfoque desarrollado por el equipo abre nuevas posibilidades para el mapeo de cambios cerebrales en enfermedades mentales.



El profesor Fornito concluyó: "El marco que hemos desarrollado nos permite comprender la diversidad de los cambios cerebrales en las personas con enfermedades mentales a distintos niveles, desde las regiones individuales hasta los circuitos y redes cerebrales más extendidos, lo que ofrece una visión más profunda de cómo se ve afectado el cerebro en cada persona".

