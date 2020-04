Advierten los efectos de falsos negativos en pruebas covid-19

Un estudio publicado por la organización Mayo Clinic , dedicada a la investigación y educación médica, advierte el riesgo de confiar excesivamente en la prueba de la covid-19 para tomar decisiones respecto a los pacientes y la salud pública. En el documento se pide a los proveedores y funcionarios de la salud pública entender los límites de estos análisis y no pasar por alto el impacto que pueden tener los resultados falsos sobre la atenuación de la pandemia.

“Hasta el momento en la literatura médica no se tiene claro el nivel de sensibilidad de la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR, por sus siglas en inglés) ni el rendimiento general de las características del análisis”, se menciona en el escrito.



(De su interés: Estudio dice que covid-19 ataca los vasos sanguíneos de varios órganos)



Ante este panorama, Priya Sampathkumar, especialista en enfermedades infecciosas de esta institución, declaró que algunos funcionarios de la salud pública quienes anticipan una “segunda ola menos visible de infección” a causa de aquellas personas que obtuvieron resultados falsos negativos en estos exámenes.



“La prueba de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa es más útil cuando muestra un resultado positivo, pero es menos productiva para descartar la covid-19”, agregó la doctora, quien además dice que un resultado negativo no siempre significa que la persona no tiene la enfermedad y, por lo tanto, hay que considerar esos resultados dentro del contexto de las características del paciente y de su exposición al virus.



(Además: 'Las pruebas nunca nos dirán cuántas personas están contagiadas')



En dicho estudio se añade que en los casos de pruebas con valores de sensibilidad altos del 90 por ciento, la magnitud del riesgo de un resultado de falso positivo puede ser grande ante un aumento en la cantidad de gente sometida al análisis.

La prueba de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa es más útil cuando muestra un resultado positivo, pero es menos productiva para descartar covid-19 FACEBOOK

TWITTER

Por ejemplo, en el caso de California (EE. UU.), se calcula que la tasa de infección por esta enfermedad exceda el 50 por ciento hacia mediados del mes de mayo de este año. Al contar con una población de 40 millones de personas, se anticiparía que con las pruebas integrales se registrarán 2 millones de falsos positivos en California.



“Aunque el análisis se hiciera solamente en el 1 por ciento de la población, se anticiparían 20.000 resultados falsos positivos”, añade Sampathkumar.

Efectos en el personal de salud

Otra de las preocupaciones expresadas en la investigación -liderada por el doctor Colin West, de Mayo Clinic-, es sobre las consecuencias que puede tener en el personal de la salud estos falsos negativos, pues las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para los trabajadores asintomáticos y con resultado negativo en la prueba pueden llevar a su inmediata reincorporación a las labores habituales de la atención clínica, pero con el consiguiente riesgo de propagar la enfermedad.



“En las personas que realmente son de bajo riesgo, un resultado negativo en la prueba puede ser suficiente para tranquilizar, pero en quienes corren más riesgo y aunque no tengan síntomas, el riesgo de un resultado falso negativo en la prueba amerita tomar otras medidas de protección contra la propagación de la enfermedad, como el autoaislamiento extendido”, anota West.



“Hay que continuar refinando los protocolos para los pacientes asintomáticos y los trabajadores del área de la salud que han tenido exposición”, agregó la doctora Sampathkumar.

Ante este panorama, en el estudio de Mayo Clinic se hacen cuatro recomendaciones:

Hacer un cumplimiento estricto del distanciamiento físico, lavado de manos, desinfección de superficies y otras medidas de prevención, independientemente del nivel de riesgo, de los síntomas o de los resultados de la prueba. Además, posiblemente se requiera que todos los trabajadores de la salud y los pacientes usen mascarilla.

Desarrollar urgentemente pruebas altamente sensitivas o análisis combinados para minimizar el riesgo de resultados falsos negativos. Se requieren mejores pruebas de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa y análisis serológicos, o sea, exámenes de sangre que identifiquen la presencia de anticuerpos o proteínas cuando el cuerpo reacciona ante una infección como la covid-19.

Elaborar una evaluación rigurosa de los niveles de riesgo antes de hacer la prueba y cautela ante la obtención de resultados negativos, especialmente en quienes pertenecen a los grupos de mayor riesgo y en zonas donde se ha confirmado la amplia propagación de la infección por COVID-19.

Manejar los resultados negativos en la prueba de covid-19 con protocolos estratificados de riesgo, los mismos que deben ir evolucionando según la disponibilidad de más estadísticas.

UNIDAD DE SALUD