'Esto no obedece a mejorar el sistema de salud': pacientes sobre intervención a Sanitas

La Superintendencia de Salud intervino este martes, 2 de abril, a la EPS Sanitas, una de las más grandes del país con más de 5.5 millones de usuarios, según estableció EL TIEMPO.

Este diario estableció que la Superintendencia de Salud realizó un proceso de intervención a la sede administrativa de la EPS Sanitas, específicamente en la Sede Calle 109, en Bogotá.

Al respecto, el movimiento de Pacientes Colombia le dijo a EL TIEMPO que rechaza la intervención de la EPS.

"Siempre hemos estado de acuerdo con las intervenciones cuando se justifican. Hoy hay EPS que están en peores condiciones que Sanitas. Entonces esto no es una intervención que obedezca a mejorar el sistema de salud, es una intervención fundamentada en el odio que el ministro de salud tiene hacia la EPS Sanitas", manifestó Denis Silva, vocero de la entidad que agrupa a más de 198 organizaciones de usuarios.

Los pacientes también señalaron que con esta medida improvisada y "que carece de elementos técnicos", se pone en peligro la prestación de los servicios de salud de cerca de seis millones de colombianos. "Muchas EPS a partir de mañana lo que hacen es restringir la prestación de los servicios de salud porque tienen temor a que la deuda se siga aumentando y no les pague", explicó.

"Un elemento que nos preocupa enormemente es que el hoy el Superintendente Nacional de salud, Luis Carlos Leal, no es una persona idónea para manejar esta crisis. No tiene experiencia y sus discursos repiten lo que le dice la ex ministra de salud, Carolina Corcho. Entonces consideramos que la situación es bastante caótica. Hasta ahora ninguna intervención ha mostrado resultados positivos. Todas las intervenciones llevan al colapso de la EPS, a la liquidación, a aumentar la deuda y sobre todo lo que nos interesa a nosotros afecta a los pacientes", aseguraron.

Al parecer, las razones detrás de la intervención se explican por un incumplimiento de la EPS, con las reservas técnicas y con el patrimonio. Hasta ahora se sabe que la intervención no sería para liquidar la entidad, sino para administrarla.

Las reservas técnicas son el componente más importante del pasivo de una EPS.

Así lo alertaron en un principio los congresistas Andrés Forero y Miguel Uribe del Centro Democrático. Hasta el momento, la Superintendencia de Salud no se ha pronunciado oficialmente.

"Ante la frustración del gobierno nacional por el inminente hundimiento de la reforma a la salud, se está tomando una retaliación y está interviniendo de manera arbitraria e injustificada a EPS Sanitas. Hay que recordarle al país que las EPS que ya han sido intervenidas por este gobierno, en lugar de mejorar después de la intervención, lamentablemente han visto cómo se deterioran sus indicadores y cómo empeora su atención. Quienes han pagado las consecuencias han sido los pacientes y afiliados", aseguró Forero.

Existe un requisito de habilitación financiera de las EPS denominado régimen de inversión de las reservas, que se debe cumplir para garantizar la permanencia en el Sistema. El cálculo es realizado desde el año 2015 de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2702 de 2014. Se estipulaba inicialmente que las reservas técnicas constituidas deberían reservarse en un 100 % activos para el cumplimiento de condiciones de calidad, liquidez y concentración de las inversiones.

Según ha explicado Mario Cruz, vicepresidente técnico de Acemi (gremio que agrupa a las principales EPS del régimen contributivo) en otras ocasiones, el defecto actual de las reservas es consecuencia de los problemas de desfinanciación crónicos del Sistema que se agudizaron durante los años 2022 y 2023.

"Primas insuficientes, se traducen en reservas e inversiones insuficientes. Se hace imposible el cumplimiento del requisito regulatorio. Primero, descapitaliza las compañías y, luego, para garantizar el gasto creciente, se ahorra a un ritmo menor del requerido", aseguró.

Y agregó: "No es que las EPS se queden con los recursos o los desvíen como se ha querido decir: sencillamente no han podido ahorrar las reservas al ritmo esperado y en ciertos casos han debido acudir a estos recursos para garantizar la prestación".