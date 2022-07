El interés por información y asesoría sobre el aborto se incrementó entre las colombianas en los primeros 100 días transcurridos desde que fue despenalizado, lo que demuestra que fue una decisión "útil" y que "tiene impacto", dijeron este jueves organizaciones sociales.



En la sentencia C-055 de febrero pasado, la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación tras años de lucha del movimiento feminista colombiano encabezado por Causa Justa y otras organizaciones que presentaron este jueves un informe con las primeras conclusiones tras ese fallo.



La principal conclusión es que "hubo un aumento en los casos de las mujeres que llegan" a La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, explicó en una rueda de prensa virtual Ana Cristina González, experta en derecho y salud.



Este aumento en el número de mujeres que buscan acompañamiento legal durante el primer trimestre del embarazo sugiere que "la eliminación del delito de aborto hasta la semana 24 ha contribuido a la búsqueda de información y asesoría sobre esta práctica", señalan las organizaciones feministas.



En 2020 La Mesa acompañó a 34 mujeres y en 2021 fueron 50, mientras que entre el 22 de febrero y el 31 de mayo de este año fueron acompañados 76 casos, un incremento del 52 % respecto a 2021, detalló Laura Castro, coordinadora de La Mesa por la Vida.



Por su parte, González insistió en la necesidad de seguir evaluando la implementación de la sentencia de la Corte Constitucional y en continuar la conversación sobre la despenalización del aborto, "un asunto de vital importancia porque hay fuerzas que quieren vulnerar los derechos alcanzados, que amenazan con hacerlo a través de un referendo", por ejemplo.

Combatir las desigualdades

El informe señala además que "hay que seguir combatiendo las desigualdades" pues "la mayoría de mujeres que experimentan barreras de acceso al aborto están fuera de Bogotá y hay que trabajar en que este modelo se cumpla en todas las ciudades del país".



El 71 % de los casos asesorados por La Mesa son mujeres que no son de Bogotá, explicó Castro, mientras que las mujeres jóvenes "que no tienen información sexual y reproductiva" son el grupo al que más han atendido.



Mientras la mayoría de mujeres que acuden a los servicios de la fundación Oriéntame consigue acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el primer trimestre, las mujeres que acuden a La Mesa para obtener asesoría legal porque han enfrentado barreras de acceso terminan por interrumpir sus embarazos durante el segundo o tercer trimestre de gestación.



Hasta el fallo de febrero de la Corte Constitucional, el aborto en Colombia solo era permitido en tres causales: Cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer, en caso de grave malformación del feto o cuando el embarazo es producto de violación.



Hace unas semanas el Ministerio de Justicia le solicitó a la Corte Constitucional que atienda las peticiones de ciudadanos que le habían solicitado que anule la sentencia que despenaliza el aborto hasta las 24 semanas de gestación.



Hasta el momento, la Corte Constitucional ha recibido una veintena de peticiones para que se revise la decisión y se anule, pero ninguna de ellas es del Gobierno o de ningún ministerio. Frente a esto, González indicó que "el cambio cultural se hace con pedagogía" y queda mucho camino por recorrer: "no vamos a permitir que haya silencio entorno a este debate", concluyó.

