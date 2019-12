Intercambio de parejas, lo que se debe saber / Sexo con Esther

La monogamia emocional o amorosa, pero no sexual, parece ser el postulado que reafirma el pensamiento ‘swinger’. Y aunque para muchos es un tema tabú, hay que decir que algunos terapeutas consideran el intercambio de parejas como una práctica para evitar la monotonía y hasta fortalecer el deseo sexual entre las parejas.



Todo parte, según algunos expertos, de que una de las fantasías más frecuentes tanto de mujeres como de hombres es imaginar que la propia pareja se dedica al aquello con otros, una idea que a pesar de lo común tiene limitaciones a la hora de llevarse a la práctica.

Muchos de quienes las realizan dicen que es una fuente segura de excitación, siempre y cuando existan acuerdos muy claros entre las partes para que la experiencia no se deslice hacia lo negativo.



Pero lo cierto es que del dicho al hecho hay una gran diferencia, porque llevar el convencional dueto vincular a un intercambio interactivo con otras parejas requiere de mucha conversación previa, compromisos mutuos y la certeza de que compartir el catre con otros en realidad es una vía para fortalecer una relación y no para acabar con ella. Condiciones que, valga decir, no merodean con facilidad por lares donde el machismo, la celotipia y las mentes cerradas abundan.



Lea también: Estas señales indican que solo quiere sexo



Hay que hablar de esto, en todo caso, porque se trata de una tendencia creciente y en algunas partes es una práctica ya instalada desde hace varias décadas, al punto de que existen los bares y sitios ‘swinger’ que se promocionan de forma comercial sin ningún recato, así que no se haga cruces.



Como esto ya no está reservado a trasgresores audaces, hay que aceptar que cualquiera puede llegar a esta situación siempre y cuando cumpla con algunas pautas que empiezan con no comprometerse emocionalmente, a pesar de la permisividad que lo único que busca es romper estereotipos.



También hay que tener el pensamiento de avanzada para entender que la excitación que se obtiene aquí está fundamentada en el doble papel de ser protagonista y espectador de escenas sexuales con la misma pareja.



Por supuesto, el uso obligatorio de medidas de protección debe ser indeclinable y también que ‘no es no’ cuando alguna de las partes no quiere.

Y aunque suene tonto, quienes caminen estos caminos deben aprender a disociar la imagen del otro en el que ama y en el que permite el goce. Mejor dicho, permitirse creer que el otro es un sujeto sexual que brinda placer en diferentes aspectos, algo que si no se tiene claro, es mejor dejar las cosas como están.



Por último, la práctica ‘swinger’ jamás debe usarse como una prueba o como un desafío audaz. Nada, es simplemente una experiencia donde todas las cosas, desde el plano emotivo, deberían estar claras.



Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO