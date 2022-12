Los miembros de la reunión de la Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA se han comprometido este viernes a emprender acciones audaces para garantizar el fin del sida para 2030. La reunión, que reúne a los estados miembros, la sociedad civil y las agencias de la ONU, han analizado una serie de compromisos y acuerdos de trabajo conjunto que aborden las desigualdades que impulsan la pandemia del sida.



(Siga leyendo: La Universidad de los Andes realizará más de mil pruebas gratis de VIH)

"La reunión de esta semana ha dado pasos vitales hacia adelante: en materia de recursos, comunidades y desigualdades. Los delegados se han comprometido a financiar completamente la respuesta al sida, apoyar el liderazgo comunitario, amplificar el mensaje de indetectable e intransmisible, luchar contra el estigma y la discriminación, y apoyar la educación, el empoderamiento y la Educación Integral en Sexualidad. Al convertir los compromisos adquiridos esta semana en acciones, podemos encaminar al mundo para acabar con el sida para 2030", ha comentado la directora ejecutiva de Onusida, Winnie Byanyima.



"No podemos fallar. Fracasar significa que la gente muere. Juntos debemos ganar. Al garantizar que las comunidades estén empoderadas e incluidas, que se aborden las desigualdades y que la respuesta al VIH cuente con todos los recursos, esta generación de líderes puede ser líderes que superen la pandemia del sida", ha aseñalado.



La Junta Coordinadora del Programa ha señalado que un Onusida totalmente financiado y dotado de personal es esencial para avanzar en la erradicación del sida. "La supervivencia está en juego, la vida real está en juego, necesitamos su apoyo ahora, no más tarde", ha afirmado la delegación de ONG.



Varios países donantes, incluidos el Reino Unido e Irlanda, anunciaron que estaban aumentando sus contribuciones financieras. Los países donantes manifestaron su intención de cambiar hacia la provisión de financiamiento a largo plazo más predecible a través de compromisos plurianuales. Los delegados también se comprometieron a apoyar la recaudación de fondos de nuevos donantes de todos los sectores.



Los miembros de la junta recibieron con beneplácito las recomendaciones del informe de la Mesa de la PCB basadas en las recomendaciones del Equipo de trabajo informal de múltiples partes interesadas sobre la situación de financiación de Onusida, que puede garantizar la financiación total de Onusida



"Fue muy alentador ver el compromiso de los delegados para encontrar el dinero que se necesita para el trabajo de Onusida a fin de liderar los esfuerzos mundiales para acabar con el sida", ha añadido el presidente de la Junta de Coordinación del Programa, el viceprimer ministro y ministro de Salud Pública de Tailandia, Anutin. Charnvirakul.



(Le puede interesar: La capital colombiana donde todos los días una persona es diagnosticada con VIH)



Dado que las crisis mundiales y las desigualdades no abordadas han puesto en peligro la respuesta al sida, el mundo no puede arriesgarse a una situación en la que el Programa Conjunto de Onusida no reciba fondos suficientes. Financiar por completo el trabajo integrado vital de la secretaría y las 11 agencias copatrocinadoras que proporciona los datos, promueve los cambios de política esenciales y eleva las voces de las comunidades, "salvará vidas y ayudará a poner fin a la pandemia más mortal del mundo", han señalado los delegados.



Por otro lado, respaldaron el trabajo de la Alianza Global para la Acción para poner fin a todas las formas de estigma y discriminación relacionados con el VIH, que ahora se ha expandido para incluir a 33 países. Hubo elogios para Barbados, que esta semana se convirtió en el país más reciente en poner fin a la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo.



Teniendo en cuenta el poder de la educación para abordar la desigualdad de género y ayudar a prevenir la transmisión del VIH, el PCB respaldó el llamado a una respuesta al VIH integrada, multisectorial y coordinada.



Respaldaron iniciativas como Education Plus, posicionando a las escuelas como un punto de entrada para abordar las necesidades holísticas de educación, salud y protección de los alumnos, y respaldaron la colaboración intersectorial entre ministerios, familias, maestros, administración escolar y comunidades locales para salvaguardar los derechos. Y reconocieron la necesidad de mecanismos alternativos para abordar las necesidades de los jóvenes que no asisten a la escuela y la importancia del apoyo de Onusida para que los países mejoren su educación integral en sexualidad.



Asimismo, en la reunión se destacaron brechas inaceptables en el acceso a los servicios de VIH, incluso a través de un segmento temático sobre cómo abordar el desempeño deficiente actual frente a los objetivos globales de VIH entre los hombres. Un amplio grupos de expertos ha mostrado enfoques innovadores para involucrar a los hombres en toda su diversidad, encontrando formas de superar las normas de género dañinas que frenan el progreso, lo que será crucial para lograr el objetivo de 2030 de acabar con el sida.

Más noticias de Salud