En una nueva investigación, un equipo de científicos en Canadá, probó una tableta o pastilla de insulina oral en ratones. Los expertos encontraron que las ratas que recibieron dosis de su tableta soluble parecen absorber la insulina de la misma manera que lo hacen cuando reciben una inyección de insulina típica. Si su trabajo arroja los resultados esperados, podría conducir a un tratamiento más rentable, o al menos menos doloroso para muchos diabéticos.



En más de un siglo, el método básico de administración de insulina mediante inyección directa no ha cambiado. Actualmente hay plumas autoinyectables que pueden facilitar este proceso, pero estas formulaciones aún causan algunas molestias y, a menudo, son más caras que otras versiones de insulina.



Uno de los propósitos en el campo de la medicina para la diabetes es encontrar una forma más conveniente de insulina, como la administrada por vía oral. Hasta ahora, estos esfuerzos no han tenido éxito debido a que los ácidos estomacales destruyen la insulina ingerida antes de que llegue al hígado. Sin embargo, investigadores de la Universidad de Columbia Británica (UBC), en Canadá, creen que están más cerca que nunca de encontrar una solución.



La pastilla que está creando este grupo de científicos se coloca entre las encías y la mejilla. A medida que la tableta se disuelve, la membrana relativamente delgada a lo largo de esa área de la boca debería permitir que la insulina eluda el estómago por completo y llegue al hígado casi intacta. En sus últimos experimentos con ratas, el método de administración experimental parecían estar funcionando. Los hallazgos más recientes del equipo se publicaron en junio en la revista Scientific Reports.



“Incluso después de dos horas de haberla administrado, no encontramos insulina en los estómagos de las ratas que analizamos. Todo estaba en el hígado y este es el objetivo ideal para la insulina, es realmente lo que queríamos ver”, dijo el autor principal del estudio Yigong Guo, en un comunicado de la universidad.



Existen otras formulaciones orales de insulina en desarrollo, pero en su mayoría se trata de tratamientos experimentales que suelen fallar por lo que es importante continuar con la investigación y seguir avanzando en el desarrollo de un producto alternativo.



Cabe destacar que hoy en día existen muchas formas de insulina que se adaptan a las diferentes necesidades de las personas, como versiones que se pueden absorber rápidamente en tan solo media hora. Al respecto, este equipo de investigadores cree que su formulación será el equivalente a una inyección de insulina de acción rápida, lo que podría hacer que se destaque sobre otras tabletas de absorción más lentas que están en desarrollo.

