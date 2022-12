Esta hormona es la encargada de mantener los niveles correctos de glucosa en la sangre. Si los niveles son muy altos las personas presentan hiperglucemia y si son muy bajos hipoglucemia.

La diabetes no solo se presenta en los niveles altos de glucosa, también inciden factores como la presión arterial y el colesterol, por lo que será importante tener un control sobre los mismos.



Los niveles de glucosa adecuados se miden de la siguiente manera: antes de una comida debe ser de 80 a 130 mg/dL y 2 horas después de iniciar una comida por debajo de 180 mg/dL.



Si los niveles de esta hormona se encuentran muy bajos, las personas podrían tener hipoglucemia, según MedlinePlus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos "Cuando el cuerpo envía demasiada insulina a la sangre, entra mucha glucosa a las células y queda muy poca en el torrente sanguíneo".

En caso de tener los niveles de azúcar en la sangre sean muy altos, esto se conoce como hiperglucemia, "Ocurre cuando el cuerpo no produce suficiente insulina. Si no hay suficiente insulina, la glucosa no puede entrar a las células y permanece en el torrente sanguíneo", indica el mismo medio. Este último es el causante de la Diabetes.



Cuando una persona presenta Diabetes tipo 1 su cuerpo produce niveles muy escasos de insulina y se puede convertir en Diabetes tipo 2, esto significa que las células no responden bien a la insulina y no pueden absorber suficiente glucosa de la sangre.





Al tener los niveles de esta hormona tan bajos, el cuerpo suele sobreproducirlos y causar lo que se conoce como resistencia a la insulina. El exceso en el torrente sanguíneo disminuye la capacidad del cuerpo para producirla.



¿Cuándo debo realizarme una prueba de insulina?

Si presenta alguno de los siguientes síntomas deberá acudir ante un experto que le pueda realizar los examenes para detectar si tiene los niveles de insulina alto o bajo.



-Sudor

-Temblores

-Latidos irregulares del corazón

-Confusión

-Mareos

-Visión borrosa

-Hambre extrema​

