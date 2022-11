En el sistema de Salud de Colombia, las EPS deben cumplir con una serie de condiciones financieras, exigidas por la normatividad vigente. Los tres principales indicadores que demuestran el estado financiero son: capital mínimo, patrimonio adecuado y régimen de inversiones.



La más reciente evaluación de la Supersalud, realizada a las 11 EPS o programas de salud que operan en el régimen contributivo, con corte a septiembre de este año, demuestra que solamente 5 de ellas cumplen los tres indicadores (Sanitas, Sura, Aliansalud, Salud Total y Salud Mía).



Por su parte, de las 11 entidades aseguradoras que operan el régimen subsidiado, solamente una (Cajacopi) cumple con todos los indicadores financieros y otras dos (Comfachocó y EPS Familiar) cumplen con capital mínimo y patrimonio adecuado.

De las 3 EPS que operan en ambos regímenes, Mutual Ser cumple con los indicadores, mientras Nueva EPS cumple con dos y Coosalud no cumple ninguno.



Al entrar más en detalle en la calificación, se aprecia que de las 25 EPS que actualmente funcionan en el país al menos cinco de ellas presentan alto riesgo en la prestación de los servicios de acuerdo con los indicadores de la Supersalud. Existen algunas que tienen mayor riesgo para prestar sus servicios entra las que se encuentran Famisanar, Saviasalud, S.O.S, Capresoca y Emssanar.



Si bien estos componentes deberían analizarse de manera independiente, EL TIEMPO insistió en comunicarse con las directivas de algunas EPS. No obstante, al cierre de esta edición solo se obtuvo respuesta de dos de las entidades consultadas, quienes afirmaron que no darían declaraciones antes de analizar a profundidad la situación y comprender la metodología que se utilizó para calificarlas. En esa línea, se acogieron las explicaciones dadas a través de los gremios.



Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud, dice que las EPS del régimen subsidiado tienen la exigencia de tener condiciones financieras y de solvencia a partir del año 2015, cuando se unificaron para los dos regímenes (las EPS del régimen contributivo habían iniciado en 2007) y se dio un plazo de 10 años para cumplirlas.



Para ello, según Dávila, se deben hacer capitalizaciones de los socios, además de otras medidas administrativas y técnicas en un proceso que se está realizando en un momento de mucha incertidumbre.



Por su parte, Paula Acosta, presidente de Acemi, asociación que agrupa las principales EPS del contributivo, asegura que “el deterioro de los indicadores financieros de las EPS durante el segundo semestre del año muestra la deficiencia de recursos de la UPC (Unidad de pago por capitación), que desde Acemi calculamos en cerca de 12 por ciento para este año; así como la falta de flujo de recursos, en especial de presupuestos máximos que el gobierno adeuda a las EPS del orden de $2,6 billones”.



Lo que muestra la Supersalud es un problema generalizado, con muchos factores que influyen en insuficiencia de recursos y que desbordan el control del Ministerio de Salud como la inflación o la devaluación y que no tiene precedentes en la historia reciente del país.



Al respecto, Acosta aclaró que esperan que en el ajuste de UPC para 2023 se reconozca el desbalance que pone en riego la viabilidad financiera de todo el sector. “Es necesario trabajar coordinadamente para solucionar este tema que compromete la salud de todos los colombianos”, concluyó.

