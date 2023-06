La insuficiencia cardíaca es un síndrome que según médicos especialistas se presenta mayormente en el género femenino, más exactamente en mujeres de avanzada edad.



Existen diferencias con respecto a cuando esta enfermedad se presenta en hombres, en lo relacionado a respuesta a tratamiento, epidemiología y cuidados.



Según algunos estudios, las enfermedades cardiacas es una causa común de muertes en Estados Unidos y aunque el mayor número de casos se presenta en hombres, las mujeres muchas veces no tienen información certera con respecto a los síntomas y tratamientos.

Síntomas de ataque al corazón en las mujeres

Según la Clínica Mayo, el síntoma común de ataque cardíaco en las mujeres es el mismo que en los hombres: dolor en el pecho, presión o incomodidad con duración de unos minutos, que aparece, desaparece y que muchas veces no siempre es supremamente intenso, por lo que puede ser casi imperceptible en mujeres.



En mujeres, el dolor por ataque cardíaco se puede presentar como una opresión en el pecho, sin embargo según los especialistas también se presenta sin este síntoma y se pueden evidenciar:



-Falta de aire.

-Dolor en uno o ambos brazos.

-Molestias en el cuello, hombros, mandíbula o el abdomen.

-Náuseas.

-Sudoración.

-Mareos y aturdimiento

-Cansancio sin razón aparente.

-Indigestión.

Hacer actividad física regular ayuda a que el corazón se mantenga sano. Foto: iStock

Estos síntomas puede que no sean tan perceptibles y que se asocien con ataques cardiacos, no obstante, en los casos en los que no lo son es porque las mujeres pueden presentar obstrucciones en arterias principales y en las más pequeñas que irrigan sangre al corazón, la cual se denomina enfermedad cardíaca de vasos sanguíneos pequeños o enfermedad coronaria microvascular.



A diferencia de los hombres, los síntomas de insuficiencias cardiacas se pueden presentar en reposo y situaciones emocionales como el estrés, pueden desencadenar problemas cardíacos y son más propensas a sufrir ataques cardíacos sin presentar obstrucción de arterias, el cual lleva el nombre de enfermedad coronaria no obstructiva.



Los factores de riesgo para adquirir enfermedades como la insuficiencia cardiaca en mujeres pueden ser presión arterial alta, obesidad, colesterol alto, diabetes, depresión, estrés emocional, inactividad, ser fumador, antecedentes familiares con enfermedades cardiacas, entre otras.



Es importante que si presenta algún tipo de síntoma, se acerque con urgencia a un centro médico para conocer de manera clara su situación. No se automedique.

Guía para cuidar su salud cardiovascular

