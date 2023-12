'Instamos al minsalud a reconsiderar sus declaraciones': sociedades científicas

En menos de una semana, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha generado polémica en dos ocasiones por sus declaraciones relacionadas con la pandemia del covid-19. La primera, el pasado miércoles, cuando dijo que quienes se aplicaron vacunas para enfrentar el virus habían hecho parte de “un gran experimento”. Ahora, el ministro aseguró que en la emergencia sanitaria se triplicaron las UCI en el país “por negocio”.



Ante tales afirmaciones, colectivo de profesionales de la salud del Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en representación de 75 Sociedades científicas, 14 clínicas y hospitales y 10 universidades del país, se pronunció para rechazar tales pronunciamientos.

El colectivo hizo un llamado a la Responsabilidad y Respeto: "Instamos al minsalud a reconsiderar sus declaraciones. a reconocer la dedicación y sacrificio del personal de salud. Es fundamental que los líderes políticos se expresen con responsabilidad y respeto", manifestaron a través de un comunicado.



El colectivo ha propuesto, una serie de actos que esperan del ministro de Salud:

Corrección de Afirmaciones Equivocadas: estas declaraciones no reflejan la realidad. Durante la pandemia, hubo un aumento significativo en el número de camas de UCI a nivel mundial, con países como Italia, España y Estados Unidos que las duplicaron o triplicaron. La expansión de las UCI se requirió porque la mortalidad de las personas que requerían UCI y no tenían acceso era superior a la de las personas que sí tuvieron acceso, y está diferencia se incrementó en la medida que la pandemia progresó.



El hecho de acceder a una cama de Cuidado Intensivo, para los pacientes que la requirieron, implicó una disminución significativa de la mortalidad. Si estas

personas no hubieran logrado un cupo en UCI, su probabilidad de muerte habría sido mayor al 90%. En el punto más crítico de la pandemia, junio de 2021, observamos cerca de nueve mil pacientes en UCI por Covid-19, además de más de tres mil por otras condiciones de salud. De no haberse ampliado la capacidad cerca del 60% de estos pacientes no hubieran podido acceder a este servicio.



2. Reconocimiento del Esfuerzo Sanitario: la expansión de las UCI fue una

respuesta necesaria ante una crisis sanitaria sin precedentes, que ameritó esfuerzo

colectivo global para salvar vidas, lejos de cualquier interés comercial.



Adicionalmente, no todos los pacientes en UCI se manejaron con intubación, muchos

de ellos recibieron oxígeno de otras formas y tuvieron otros cuidados.



Se debe reconocer tanto el esfuerzo como los resultados del sector salud en el

manejo de la pandemia. Por ejemplo, en el ranking de resilencia frente al COVID-19

realizado por Bloomberg durante la pandemia, Colombia quedó en el puesto 12 a

nivel mundial, después de países de altos ingresos y siendo el mejor calificado de

centro y sur América.



3. Ética y Compromiso Profesional: nuestro compromiso siempre ha sido con la

salud y el bienestar de los pacientes. Nuestras acciones nunca fueron impulsadas por

intereses económicos. Incluso se perdieron muchas vidas del talento humano en

salud en este gran esfuerzo.



4. Esfuerzo Logístico y Económico de las Instituciones: las instituciones

prestadoras de salud en Colombia realizaron un esfuerzo logístico y económico sin

precedentes, fue necesario incrementar el gasto en tecnología, insumos y personal

para poder responder de manera efectiva. Incluso es de resaltar la articulación que

se generó en aquel momento entre los entes territoriales, las Entidades

Administradoras de Planes de Beneficios, las Instituciones Prestadoras de Servicios de

Salud y de más actores del sistema, logrando que se diera atención de la mayor

calidad y oportunidad posible a los pacientes.



5. Compromiso con la Verdad y la Transparencia: Reiteramos nuestro

compromiso con la verdad y la ética en el cuidado de la salud. Seguiremos trabajando

incansablemente para ofrecer la mejor atención a nuestros pacientes.



De la misma forma, esperamos que el Ministerio de salud en los pronunciamientos

que haga, se soporte en datos claros, ciertos, y analizados con responsabilidad,

porque de lo contrario, va a generar consecuencias negativas en la salud de la

población.



Finalmente, el colectivo del sector manifestó que los mensajes inapropiados podrían llevar a la disminución de tasas de vacunación y la inhaderencia a recomendaciones y tratamientos que los pacientes necesitan.

