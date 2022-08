La mitad de las instalaciones de salud en el mundo carecen de servicios básicos de higiene, lo que pone en riesgo de infección a casi 4.000 millones de personas, advirtió la ONU el martes.



Estas instalaciones no tienen agua, jabón o desinfectante de manos en sitios donde los pacientes reciben atención o en sus servicios sanitarios, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unicef.



Unas 3.850 millones de personas usan estas instalaciones y están en riesgo de infección, incluyendo a 688 millones de personas que reciben atención en sitios sin servicio higiénico alguno, indicaron las agencias de la ONU en el informe de su Programa de Monitoreo Conjunto.



"Las instalaciones y prácticas de higiene no son negociables", sostuvo María Neira, de la OMS. Agregó que "su mejora es esencial para la recuperación, prevención y preparación ante la pandemia". "La higiene en los centros de salud no se puede asegurar sin aumentar la inversión en medidas básicas, como agua potable, inodoros limpios y el manejo adecuado de los desechos sanitarios", señaló.



La cifra mundial, basada en datos de 40 países, presenta un "retrato alarmante" del estado de la higiene en los centros de salud, según el informe. Indicó que 68% de los centros de salud tienen instalaciones higiénicas en los puntos de atención y 65% tenían lavamanos con agua y jabón en los servicios sanitarios.



Sin embargo, solo 51% tiene ambos, mientras que 9% de las instalaciones sanitarias del mundo no tienen ninguno de los dos. "Si quienes brindan atención de salud no tienen acceso a servicios de higiene, los pacientes tampoco tendrán una instalación de salud", indicó Kelly Ann Naylor, de Unicef.



"Hospitales y clínicas sin agua potable y servicios de higiene básica y sanidad son una potencial trampa mortal para madres embarazadas, recién nacidos y niños", afirmó Naylor.



"Cada año unos 670.000 recién nacidos pierden la vida por septicemia. Esto es inaceptable, más aún porque sus muertes son prevenibles", agregó. Según el informe, las instalaciones con peores condiciones son las de África subsahariana, donde solo 37% tiene lavabos con agua y jabón en los sanitarios.



En los países menos desarrollados, solo 53% de las instalaciones tienen agua potable en el sitio. Alrededor de 3% de las instalaciones de salud en áreas urbanas y 11% en zonas rurales de todo el mundo carecen de servicio de agua. El informe se presenta en la Semana Mundial del Agua en Estocolmo, que culmina el jueves.

