Ante una información que circula diciendo que se encontró el primer caso de hongo negro en Valledupar, el Instituto Nacional de Salud le dijo a EL TIEMPO que se trata de un caso de mucor (hongo oportunista que no es raro que afecte a pacientes con intubación prolongada).



De igual forma, el Instituto dijo que el paciente no tiene covid-19 y que dicha afectación no tiene riesgo para la comunidad, para los trabajadores de la salud ni para los otros pacientes hospitalizados, de ahí que la entidad insiste en que no hay motivo para generar alarma.

¿De qué se trata?

La mucormicosis es una infección por hongo oportunista, producida por Zygomicetos del orden mucorales que afectan principalmente a personas con déficit en las defensas. Según el ligar que infectan puede dividirse en varios tipos: rinocerebral, cutáneo, (la segunda es las habitual en personas con diabetes o cáncer) y pulmonar, entre otras.



Generalmente se adquiere por vía respiratoria ya que las esporas de los hongos se encuentra en el ambiente aunque en algunas formas cutáneas puede adquirirse por contacto.



El diagnostico se confirma con estudios completos para identificar hongos, lo mismo que biopsias.



Después del diagnostico se debe iniciar tratamiento temprano que incluye además de los antimicoticos (medicamentos contra hongos), identificar los factores predisponentes y corregirlos de manera oportuna.



Las mucornicosis tienen distribución mundial y con la pandemia se ha aumentado los casos asociados a covid-19.



Se presenta en ambos sexos y predominantemente en adultos jóvenes.



En Colombia no se tiene datos exactos pero en una revisión hecha por la Asociación Colombiana de Dermatología se encontraron 929 casos reportados en varias décadas, de ahí que hablar que es la primera vez que se presenta es errado.

