Las personas que se han infectado de covid-19 y que luego reciben una o dos dosis de la vacuna contra el covid-19 tienen menos probabilidades de sufrir una reinfección y a su vez tienen una mayor respuesta inmunológica contra el coronavirus a lo largo del tiempo.



Así lo han encontrado varios estudios que se han dedicado a investigar la inmunidad híbrida, es decir, aquella otorgada por el contagio y la posterior vacunación contra el covid-19.

En términos sencillos, BBC explica que “las personas que se recuperaron de una infección por covid-19 en el pasado y luego se vacunaron parecen ser más resistentes a las nuevas variantes”, al tener mayores respuestas de anticuerpos.



Esto es lo que han encontrado los estudios sobre la reinfección en las personas que cuentan con inmunidad híbrida.



(Lea también: Los casos por ómicron caen bruscamente en América, pero suben las muertes)

Estudios en Israel

Este miércoles, un grupo de científicos de Israel publicaron un estudio en el que analizaron las tasas de reinfección de covid-19.



La investigación, publicada en el New Journal of Medicine, comparó los datos de las tasas de reinfección de aquellas personas que recibieron dos dosis de vacuna de Pfizer con las tasas de reinfección de aquellos que no se vacunaron tras contagiarse.



Según el artículo médico, 149.032 pacientes fueron evaluados dentro del estudio: 83.356 de ellos recibieron la vacuna tras infectarse y 65.676 no la recibieron tras haberse contagiado de covid-19.



“La reinfección ocurrió en 354 de los pacientes vacunados (2,46 casos por 100.000 personas por día) y en 2.168 de 65.676 pacientes no vacunados (10,21 casos por 100.000 personas por día)”, reportaron los investigadores.



(Le puede interesar: Covid-19 es la primera causa de muerte en el país)

En el grupo de las personas con contagio previo y posterior vacunación, solo se reinfectaron 354 personas. Foto: iStock

Así las cosas, en el grupo de las personas con contagio y posterior vacunación, solo se reinfectaron 354 personas, mientras que en el caso de aquellos que optaron por no vacunarse tras contagiarse, hubo 2.168 reinfecciones de covid-19.



El estudio concluyó que los pacientes recuperados de covid-19 que luego recibieron al menos una dosis de vacuna Pfizer tuvieron 82 por ciento menos riesgo de una infección recurrente de covid-19 en el grupo de edad entre 16 a 64 años y 60 por ciento menos en el caso de los mayores de 65 años, en comparación con aquellos que no se vacunaron tras infectarse, potenciando los datos disponibles sobre los beneficios de la inmunidad híbrida.



(Siga leyendo: ¿Qué debe hacer si perdió el carné de vacunación contra covid-19?)



“Entre los pacientes que se habían recuperado de covid-19, la recepción de al menos una dosis de la vacuna BNT162b2 (Pfizer) se asoció con un riesgo significativamente menor de infección recurrente”, concluyó el análisis.

El estudio del Reino Unido

Los beneficios de la inmunidad híbrida también fueron analizados por investigadores del Reino Unido y publicados este miércoles en New England Journal of Medicine.



El estudio analizó un total de 35.768 personas, todos ellos trabajadores de la salud asintomáticos: 27 por ciento de ellos con infección previa de SARS-CoV-2 y 97 del total vacunados con dos dosis.



Se encontró que el riesgo de reinfección en las personas con una infección previa es 86 por ciento menor.



(Además: Vacuna contra el covid-19: ¿menores deben recibir la dosis de refuerzo?)

El riesgo de reinfección en las personas con una infección previa es 86 por ciento menor que el riesgo de infección primaria. Foto: iStock

“El riesgo de infección fue entre un 81 % y un 89 % más bajo hasta un año después de la infección entre los que estaban previamente infectados que entre los que no estaban previamente infectados”, explican.



Aunque sí se evidenciaron disminuciones en la inmunidad a lo largo del tiempo: “Hubo evidencia de una disminución considerable de la protección más de 1 año después de la infección, con una reducción al 69 %; la protección durante el primer año después de la infección fue un 54 % más alta que después de más de 1 año”, indican los resultados.



(Puede leer: 'Una endemia no es necesariamente buena y no implica el fin del covid')

El riesgo de infección fue entre un 81 % y un 89 % más bajo hasta un año después de la infección FACEBOOK

Y la protección fue aún mayor cuando las personas infectadas se vacunaron después de un tiempo de contagiarse.



“En la cohorte previamente infectada fue evidente un refuerzo beneficioso de la inmunidad adquirida por infección, con una protección combinada de más del 90 % después de la vacunación (después de ambas vacunas)”, se lee en el análisis.



Ambos estudios, además de demostrar que la inmunidad híbrida confiere buenos niveles de protección contra casos de reinfección en el largo plazo, señalan que es importante usar estos datos para estructurar los planes de vacunación y determinar, por ejemplo, cuánto tiempo después es necesaria una dosis de refuerzo y cuántas dosis requiere realmente una persona que ya tuvo covid-19.

