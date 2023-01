Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con Unity Studies y SeroTracker, concluye que la "inmunidad híbrida" contra el covid-19 se mantiene a niveles muy altos incluso pasado un año.

La inmunidad híbrida es aquella que se desarrolla cuando una persona tuvo la enfermedad, en este caso covid-19, y adicionalmente se vacuna contra el virus que la prodice.



El estudio, que se publica este jueves en The Lancet Infectious Diseases, concluye que esta inmunidad híbrida ofrece mayor protección que la desarrollada simplemente por pasar la enfermedad.



Con ello refuerza la idea de que es recomendable vacunarse incluso habiendo estado afectado antes por la covid-19.



Según el estudio, apoyado en datos de 26 investigaciones, después de un año de inmunidad híbrida, un paciente tiene 95 % menos posibilidades de desarrollar formas graves de la enfermedad que requieran hospitalización, porcentaje que baja al 75 % con la inmunidad simple de antiguos enfermos no vacunados.



La protección contra una reinfección de covid-19 es más baja en ambos casos, pero también aquí la inmunidad híbrida tiene ventajas, ya que las posibilidades de volver a enfermar bajan un 42 %, mientras que para los no vacunados sólo descienden un 25 %.

